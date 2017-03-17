Крупнейшие банки России не фиксируют массовую компрометацию карт

Директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев 17 марта заявил, что кредитная организация не зафиксировала всплеска компрометации в банкоматах Европы.

«Данная новость не имеет реально массовой проблемы», — сказал он. При этом Голенищев подчеркнул, что случаи скимминга были, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Как правило, данные карт, которые добываются путем скимминга в банкоматах, долго не хранятся, чтобы их можно было перехватить, например, Интерполу и уведомить «попавшие» банки. Их достаточно быстро используют, пока карты живые и на них есть деньги», — добавил он.

В пресс-службе Сбербанка агентству также сообщили, что среди скомпрометированных карт российских пользователей, данные о которых Интерпол передал Банку России, не было карт, выпущенных Сбербанком.

«По результатам проведенного анализа скомпрометированных карт Сбербанка не выявлено», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, среди скомпрометированных не было карт ВТБ и его «дочки» ВТБ24.

«В настоящее время обслуживание карт ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ производится в полном объеме. Случаев компрометации карт не зафиксировано», — приводит агентство сообщение пресс-службы ВТБ.

Ранее Интерпол и ЦБ сообщили о массовой компрометации карт банков России.