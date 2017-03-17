S&P улучшило прогноз рейтинга России до позитивного

Прогноз суверенного рейтинга России 17 марта пересмотрен со «стабильного» до «позитивного». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что экономика продолжит адаптироваться к низкой стоимости энергоносителей.

«Пересмотр прогноза отражает наши ожидания, что динамика ВВП вернется в положительную зону и российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть… при сохранении относительно низкого уровня госдолга в 2017–2020 годах», — цитирует релиз агентства «Газета.ру».

В середине февраля международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне Ва1.