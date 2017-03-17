Специалисты по видеофиксации голов осмотрели стадион на Крестовском

Специалисты по установке систем автоматического определения голов (goal-line technology) побывали в пятницу, 17 марта, на «Санкт-Петербург Арене». По информации «Фонтанки», целью их визита стал осмотр стадиона на предмет установки такой системы.

Инициировала их приезд Международная федерация футбола (FIFA). FIFAпривозила две компании, которые будут участвовать в тендере на установку системы видеофиксации голов для Кубка Конфередерации и ЧМ-2018. Одной из них является Hawk Eye, используемая в теннисе.

Как стало известно «Фонтанке», итоги осмотра в целом оказались положительными: некоторые замечания есть, но серьезных проблем для установки goal-line technology не было обнаружено.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Главным городом турнира станет именно Петербург, где пройдут матч-открытие и финал.