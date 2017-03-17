Смольный объявил пять конкурсов на ремонт трамвайных путей на 86 млн рублей

«Дирекция транспортного строительства» 15 и 16 марта объявила несколько конкурсов на ремонт трамвайных путей в Петербурге.

Так, участок между улицей Маршала Казакова и улицей Морской Пехоты будет обновлен за 10 млн рублей, пересечение Большого Сампсониевского пр. и 1-го Муринского пр. – за 7,4 млн рублей.

Пути на Студенческой улице от Сердобольской улицы до трамвайного парка №5 будут отремонтированы за 31,8 млн рублей, пути на Арсенальной улице от улицы Комсомола до Кондратьевского проспекта – за 14,3 млн рублей.

Начальная цена контракта для переездов по Политехнической улице и по 2-му Муринскому проспекту – 22,7 млн рублей.