Убийство c диагнозом

В Петербурге завершено уголовное дело о двойном убийстве в 442-м госпитале Минобороны. Психиатры сочли пациентов не настолько здоровыми, чтобы отвечать за военные преступления.

Следственный комитет перед окончанием расследования перепредъявил обвинение бывшим военнослужащим, сбежавшим после убийства медсестер к российско-финской границе. Институт Сербского поставил под сомнение законность призыва срочника Давида Зиганшина и контрактника Александра Томского. Третий беглец, Степан Даценко, сочтен симулянтом.

Тела медсестер психиатрического отделения 442-го окружного военного клинического госпиталя на Суворовском проспекте нашли ночью 12 апреля 2016 года. Их зарезали и задушили. Пустовали койки трех пациентов. Курсант академии Можйского Степан Даценко, контрактник внутренних войск Александр Томский и срочник взвода технического обеспечения Давид Зиганшин были объявлены в розыск и через несколько часов остановлены у российско-финской границы.

При отправке в «Кресты» СК вменил бойцам одинаковый состав – групповое убийство, дезертирство, ограбление. Мотивом был назван страх наказания за имитацию психических заболеваний.

Мединская экспертиза напрашивалась. Обвиняемых обследовали в институте психиатрии Сербского. Там же, в Москве, заседала военно-врачебная комиссия (ВВК). Присланные в Петербург результаты вынудили следствие к пятнице, 17 марта, существенно перекраивать обвинительное заключение.

Штамп «полностью здоров» был проставлен только напротив фамилии «Даценко». «Фонтанка» уже писала, что он не хотел учиться, тяготился коллективом, подавал рапорты на отчисление, отец его отговаривал. Незадолго до бегства Степан, по его признанию, сымитировал попытку суицида и попал в 442-й. Симуляция подтверждена в Сербского.

Даценко, судя по логике следствия, оказался наиболее здравомыслящим и в ночь на 12 апреля. Непосредственно в убийстве он участия не принимал, обвинение снято. Но ему единственному вменили дезертирство (статья 338 УК, до семи лет) и уклонение от службы путем членовредительства (статья 339, полгода ареста).

Специалисты Сербского пришли к выводу, что и Томский с Зиганшиным вменяемы, но пациентами 442-го госпиталя стали неспроста. Психиатры однозначно ответить, когда наступили последствия для здоровья, до или после поступления на службу, не смогли. Военно-врачебная комиссия все же вывела Томского и Зиганшина в категорию «В», которая предусматривает освобождение от армии.

Дилемму Следственный комитет разрешил. Убийство в обвинительном заключении оставил, а дезертирство исключил. Мнение ВВК не допускает суда за военные преступления.

Адвокат Юрий Григорьев подтвердил «Фонтанке», что его подзащитный Томский переведен в категорию «В» за заболевание по психоневрологическому профилю.

«В связи с этим уголовное преследование по статье «Дезертирство» прекращено, – уточнил собеседник. – Но однозначно утверждать, что Александр не должен был призываться, нельзя».

С Зиганшиным – аналогично. Адвокат Константин Козлов в разговоре с «Фонтанкой» предположил, что военкомат Димитровграда, откуда призывался Давид, просмотрел отклонение и права призывать на военную службу не имел. В самом военкомате «Фонтанке» не смогли ответить предметно, сославшись на то, что все справки по Зиганшину изъяты следствием.

Всех обвиняемых перед передачей дела в суд объединяет обвинение по статье 162 УК «Разбой» и 322 «Покушение на незаконное пересечение границы». По ранней версии следствия, беглецы забрали личные вещи мертвых медсестер, вскрыли «каптерку» и забрали телефоны спавших пациентов. Сперва этот эпизод квалифицировали как грабеж, потом увидели в нем кражу и только к концу расследования – разбой. Все трое отрицают обвинение, так как, по их мнению, открыто похищать имущество у мертвых и спящих невозможно. Желание пересечь границу они тоже не признают.

Принадлежность Даценко к Ракетным войскам стратегического назначения («Можайка» – профильный вуз) определила подсудность дела. Его направят в 3-й Окружной военсуд в столице РВСН – подмосковном ЗАТО Власиха (бывший закрытый военный городок Одинцово-10). Есть вероятность, что процесс пройдет в Петербурге в режиме выездного заседания.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»