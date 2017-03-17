Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки

Когда случится революция в России? Кто был прототипом криминального авторитета Антибиотика из культового сериала «Бандитский Петербург»? Когда выйдет приквел к этому фильму? Что читает экс-губернатор Валентина Матвиенко, и откуда взялся ёжик на столе у писателя, главы Агентства журналистских расследований Андрея Константинова?

Ответы на эти вопросы Константинов озвучил 15 марта на «Ферме Бенуа». Здесь глава АЖУРа открыл совместный лекторий «Фонтанки» и культурного пространства «Бенуа 1890».

Послушать писателя, на жаргоне петербургских журналистов-расследователей – Классика, собралось больше 150 человек. А после лекции, посвящённой истории «Бандитского Петербурга», слушатели задавали вопросы и брали автографы у спикера ещё около часа.

«Фонтанка» делится самыми яркими моментами и напоминает, что следующая встреча в «Ферме Бенуа» пройдёт уже 5 апреля. Доцент СПбГУ, писатель, листёр литературных премий «Нацбест», «Большая книга» и «Русский Букер» Андрей Аствацатуров расскажет о сексе в литературе на примерах из творчества Генри Миллера и Чарльза Буковски.