Следственный комитет занял “Порт” в центре Петербурга

Сотрудники Следственного комитета вечером в пятницу, 17 марта, попросили посетителей освободить ресторан “Порт” в центре Петербурга для своих нужд. Им срочно потребовалось провести осмотр по жалобе жильца.

Как сообщили “Фонтанке” очевидцы из числа посетителей “Порта” на углу улицы Маяковского и Баскова переулка, разместившихся за столиками после окончания рабочего дня, пятничная нега была нарушена визитом группы серьезных мужчин. Ее возглавлял человек, который, как расслышали посетители, представился следователем отдела Центрального района СК Петербурга Виктором Евстифеевым. Он (опять же, как расслышали питающиеся граждане) потребовал руководство заведения и заявил, что в “Порту” будет проводиться осмотр в рамках доследственной проверки.

“Нас, конечно, интересовала собственная судьба, поэтому мы прислушались и поняли, что вечер окончен. Следователь сказал, что посетителей надо бы рассчитать и вывести, да хоть бы и с тарелками”, – уточнил читатель.

В группе также замечены сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора.

Как удалось выяснить “Фонтанке”, визит в самое “хлебное” для ресторана время связан с жалобой жильца дома 13 по Баскову переулку. Он с осени 2016 года ведет бумажную войну с ресторанами на первом этаже и водит дружбу с другим жильцом, который, в свою очередь, как говорят, на “ты” общается с главой администрации Центрального района. Андрей Хлутков занял должность после выборов, а до мая 2016-го был известен как начальник отдела УФСБ по Центральному району. Проблема средоточия ресторанов на углу Баскова и Маяковского даже обсуждалась на недавнем совещании в администрации района.