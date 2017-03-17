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17.03.2017 20:28
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«Муха» протеста

Преподавателям бывшего Мухинского училища представили новое руководство, про Василия Кичеджи развели руками: за что уволен, не известно. Углядев угрозу объединения с Университетом технологии и дизайна, в знак протеста студенты вышли на акцию.
«Муха» протеста
Ксения Клочкова

По мнению студентов и преподавателей, Академии имени Штиглица (бывшее Мухинское училище) после потери в качестве ректора Василия Кичеджи может грозить объединение с Университетом технологии и дизайна (в народе – «Тряпкой»). Именно лозунг – «Долой тряпочку!» – написали они на плакатах. Несмотря на мирный настрой, новый руководитель, выходец из этой самой «Тряпки», к возмущенным так и не вышла.

В столовой Академии с утра шел активный рабочий процесс — четверо студенток рисовали. На ватманах они штриховали черным маркером лозунг «Свободу Мухе».

«У вас нет еще одного маркера?», – машинально спросила одна из рисующих, увидев корреспондента «Фонтанки». Получив отрицательный ответ, продолжила рисовать и параллельно раздавать указания: «Нам нужен еще один человек и маркер, позовите кого-нибудь. И нужно придумать еще один слоган». Через некоторое время в помещении буфета появились еще две девушки, они принялись рисовать плакат «Без Кичеджи нам не жить».

Ректора Василия Кичеджи уволили накануне в Минобрнауки. Официальную причину увольнения не называют, однако претензий к ректору не было озвучено. Сам он предположил, что его бывший начальник губернатор Георгий Полтавченко, находясь с ним в конфликте, попросил министерство его уволить. В отместку Кичеджи даже пообещал добиться отставки главы города, параллельно на своем ресурсе напророчив серьезные кадровые перестановки в Смольном.

«Из-за его увольнения нас могут объединить с «Тряпкой»... Он был своего рода гарантом нашей независимости. Еще со вчерашнего дня пошел слух, что новым руководителем назначат человека оттуда, – рассказывают студенты. – Есть, конечно, те, кто считал, что Кичеджи не на своем месте, потому что у него не было художественного образования, но он принимал демократические решения. После протестов пятилетней давности, когда из академии увольняли преподавателей, это был лучший вариант».

К 10:30 в холле академии толпилась сотня человек. Старинное здание 19 века на Соляном переулке шумело. Слышны были обрывки фраз: «Я уже придумала, куда переводиться. В Тряпке ведь рисовать не умеют, у них со второго курса рисунок», «Зачем нам ректор, давайте из студентов кого-нибудь назначим», «Кичеджи сам написал заявление об отставке, может его и попросили, но он нам уже не поможет», «Как мы здорово вечером в общаге всех взбаламутили, даже глава студсовета удивлен».

В какой-то момент из середины толпы закричали: «Свободу Мухе!». Лозунг дружно повторили. Парни начали топать ногами, но, отбив пятки, быстро прекратили.

«Муха – не тряпка!». Снова подхватили, повторили, засмеялись. Кто-то принес плакат с бранным словом, которое было обращено, видимо, в Министерству образования и науки. Плакат подняли, но, увидев телевизионную камеру, быстро опустили.

В 11 часов в здание академии вошли несколько человек, под улюлюканье студентов поднялись на второй этаж в кабинет ректора. Спустя несколько минут протестующие узнали: началось совещание ученого совета, чиновника из Минобрнауки и нового и. о. ректора.

«Наверх!», – крикнул кто-то. Студенты, скандируя лозунги, поднялись на второй этаж к закрытой двери.

«Директора! – кричали они – Свободу Мухе!». Но в течение двух часов к ним не вышел ни чиновник из министерства, ни новый ректор.

Там, в кабинете, было душно. Собрались три десятка преподавателей, завкафедрами. Рядом со столом, за которым еще недавно сидел Василий Кичеджи, стоял портрет Владимира Путина, вместе с письменными принадлежностями лежала раскрытая плитка черного шоколада. На стуле рядом с ректорским креслом стояла дамская сумка. Кресло оставалось пустым все время заседания.

«Во-первых, я должен зачитать вам приказ», – объявил сидящим глава отдела кадров Минобрнауки Сергей Началов. Он озвучил, что ректора Кичеджи решено было освободить от должности в связи с решением министра, выплатить компенсацию, равную трехкратной зарплате, и выдать трудовую книжку.

Повисла пауза. Первым нарушил тишину пришедший на собрание депутат Максим Резник. Он поинтересовался, в связи с чем Кичеджи был освобожден от должности, были ли к нему претензии.

«Профсоюзная организация поддерживает вопрос», – поднялся с места пожилой бодрый мужчина.

«Я всего лишь начальник отдела, я не имею возможности комментировать. Для этого есть пресс-служба. Вы можете написать запрос. Решать вопрос об увольнении — прерогатива министра образования. Но я знаю, что претензий к нему не было», – отвечал Началов под пристальными взглядами художников.

Кто-то открыл дверь, из коридора снова послышались крики «Муха не Тряпка!».

«Что же касается этого.. наверное устроители на что-то рассчитывали, но студенты должны учиться, это не частный проект... Демонстрация студентов – случай вопиющий», – продолжил он.

«Но должны быть какие-то аргументы для увольнения», – не унимались преподаватели.

Чиновник равнодушно отвечал: Кичеджи благодарны за работу, теперь назначен новый ректор — Анна Кислицына. Она была руководителем института графического дизайна в Университете технологии и дизайна. С ней теперь нужно решать вопросы по новым проектам и по всему остальному.

«Надо сказать, что новость пришла вчера. Но мы успели посовещаться. Решение профсоюза — нам нужны выборы ректора. Это в традиции нашей школы. Включите это в протокол», – вновь взял слово глава профсоюза.

«Если мы здесь еще и под протокол будет говорить, то вы меня возьмете в заложники до следующей недели», – испугался Началов. Преподаватели заулыбались, смакуя мысль о возможном ходе событий.

«А у вас есть кандидаты? Вы знаете, какие документы нужны? Ответа я что-то не слышу. Это длительный процесс. А знаете, что предельный возраст для ректора 65 лет?» . С десяток участников встречи потупили глаза.

Слово взял глава кафедры графического дизайна: «Мы Василия Николаевича называли океанским лайнером, который к нам, плоскодонкам, пришел. Он сумел нас поднять за волосы из болота. Поднял имидж. Он нас научил зарабатывать деньги в казну университета. Ведь про других пишут «ворует», а у нас такого никогда не было. Хотя поступить к нам непросто, постоянно денег хотят предложить, мы им объясняем, что для того, чтобы стать студентом, надо несколько лет просидеть с карандашом в руках на обнаженной натуре».

Присутствующие заулыбались. «Давайте хотя бы поаплодируем нашему ректору за работу», – воскликнул преподаватель и его коллеги захлопали Кичеджи, которого, впрочем, на встрече не было.

После благодарностей посыпались вопросы о наболевшем: «А что с проектами нашими? У нас сейчас из-за смены руководства выставка в Болгарии отменяется. Вы наверное не знаете, но все на личных договоренностях и контактах делается», – спросил один из профессоров.

«Теперь за это отвечает Анна Николаевна», – отвечал чиновник.

«А объединения не будет?», – спрашивали преподаватели.

«Это не первый шаг к слиянию. Если вы вспомните слова министра, он говорил, что реорганизация теперь будет тщательно рассматриваться», – расплывчато говорил Началов.

Наконец, дошло дело отвечать Кислицыной. «Я — человек постоянный, работала всего в двух местах — в университете технологии и дизайна и в еще одном месте, недалеко от вас, закрытом, наверное, вы знаете», – витийствовала она, но затем пояснила, что работала в филиале оборонного института.

«По поводу выборов... Безусловно, они должны состоятся. Но это сложный процесс подготовки. Если бы вы хотели, могли и раньше их провести. Ваше право было выбрать Василия Николаевича», – сказала она холодно. В толпе зашептались: «Это ж в Минобрнауки, как раз и не приняли документы бывшего и.о. на участие в выборах».

Долгих речей новый руководитель не произносила. А вопросы к ней иссякли быстро.

Уже после окончания официальной части преподаватели и журналисты продолжали искать ответ, почему же ушел Кичеджи, и мог ли в его судьбе в этот раз как-то поучаствовать Полтавченко.

«Почему бы не предположить, что с устной просьбой к нам обратилась цивилизация Марса для реализации глобальных проектов с участием Кичеджи?» – смог лишь добавить чиновник из Минобра, вновь сославшись на знания и решения министра.

После знакомства с новым и.о. преподаватели разошлись. Студенты еще мялись у дверей ректорской, но после объявления – никто не выйдет, разошлись.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица — один из наиболее известных художественных вузов России. Василий Кичеджи возглавил вуз в 2015 году. В последние годы на площадке академии ежемесячно проходили выставки и мастер-классы, в том числе в мае 2016-го состоялся масштабный фестиваль «Город мастеров», студенты и преподаватели демонстрировали всем желающим свои таланты в гончарном и кузнечном деле, рисовании, лепке и выдувании стекла. Кроме того, на площадке бывшего Мухинского училища проводили проект «Открытая библиотека», в рамках которого общественные и политические деятели дискутировали на различные темы: в декабре в Мухе выступили Антон Долин, Анна Монгайт и Юрий Сапрыкин. Также на территории академии проходил и слет сторонников «Единой России», руководителем которого в Петербурге является Кичеджи.


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