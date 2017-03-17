Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино

«Фонтанка» совместно с книжным клубом «Буквоед» на Балканской площади открыла экспозицию «Портфель Юры Капустина».

Школьный портфель с тетрадями, учебниками, дневником и ручкой был найден в сентябре 2016 года при разборе старого дома на Ораниенбаумской улице. Для редакции это еще одна попытка найти возможных потомков ленинградского школьника, который в марте 1940 года потерял школьный портфель, а для книжного клуба — показать детям и родителям, как выглядели привычные школьные принадлежности во времена их бабушек и дедушек. Для ребенка важно вписать себя в «историю рода», и знания о том, какими раньше были учебники, портфели и сама школьная жизнь, — один из способов это сделать, считает детский психолог и писатель Екатерина Мурашова.

О Юре Капустине на сегодняшний день доподлинно известно только то, что в 1940 году он учился в 3-г классе школы №18 Приморского района (в те годы он включал в себя почти весь нынешний Петроградский район). В школу до войны дети шли, как правило, с 8 лет. Так что возможные годы рождения Юры — 1929 или 1930, менее вероятен 1931 год. Номер 18 раньше носила нынешняя гимназия № 85 в Певческом переулке. Кроме того, под таким номером значилась неполная средняя школа в Приморском районе, которая находилась на Гатчинской, 35.

В базах эвакуированных в блокаду жителей Ленинграда удалось найти двоих возможных владельцев портфеля 1931 года рождения. Это Капустин Юрий Александрович и Капустин Юрий Федорович. Однако Юрий Александрович, как сообщили редакции его родственники, никогда не учился в школе на Петроградской стороне, так как семья жила в Центральном районе. С родственниками Юрия Федоровича связаться не удалось.

В архивном комитете Петербурга «Фонтанке» сообщили, что никаких сведений о Юре Капустине предоставить не могут — по закону о защите персональных данных, такая информация может быть предоставлена только родственникам.

Экспозиция с портфелем Юры Капустина будет доступна для свободного посещения до 15 апреля, после чего, если родственники так и не откликнутся, редакция примет решение, в какой музей определить эти ценные с исторической точки зрения предметы.