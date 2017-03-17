Смольный не смог обжаловать решение УФАС, принятое после статьи «Фонтанки»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу Дирекции транспортного строительства (ДТС) на решение УФАС по ремонту дорог в Кировском районе Петербурга. Антимонопольщики в свое время начали проверку после публикации "Фонтанки.ру".

Как 17 марта сообщается на сайте суда, апелляционная жалоба была подана с нарушением требований. Дирекции предложено его устранить. Ранее ДТС уже пыталась оспорить решение УФАС в городском арбитраже, однако ей было отказано.

Речь идет о ситуации, описанной в статье от 2 сентября 2016 года «Дороги Петербурга отремонтируют по-сердюковски». По фактам, изложенным в материале, УФАС провело проверку и пришло к выводу, что Дирекция летом 2016 года незаконно заключила контракт на ремонт дорог в Кировском районе Петербурга на 187 млн рублей. Закупка осуществлялась у единственного поставщика, которым оказалось ООО «СК «Орион плюс».

Дирекция ссылалась на то, что обстоятельства, послужившие причинами заключения контракта в указанном порядке, обладали свойствами "внезапности, чрезвычайности, непредотвратимости, социальной значимости", то есть характеризуются "непредсказуемостью или неопределенностью во времени наступления, способностью вызвать человеческие жертвы и (или) нанести материальный ущерб". Однако сроки выполнения работ — до 25 сентября, по мнению суда, указывали на отсутствие срочности.