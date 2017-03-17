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17.03.2017 19:31

Промышленное производство в Петербурге в феврале выросло на 1,3%

 

Промышленное производство в Петербурге в феврале 2017 года выросло на 1,3% к аналогичному месяцу 2016 года. Об этом сообщает 17 марта Петростат.

Выпуск продуктов питания увеличился на 2,3%, напитков — на 5,3%. В плюсе также оказались выпуск лекарств (3,9%), металлургическое производство (6%). Изготовители автотранспортных средств улучшили свои показатели на 24,6%, резиновых и пластмассовых изделий — на 27%. Производство тепла и электричества в феврале выросло на 2,4%.

Сократился выпуск текстильных изделий (-3,4%), химических веществ (-26,6%), мебели (-15,1%).


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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
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