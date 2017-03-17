Госдума проверит деятельность американских СМИ в России

Госдума поручила Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи организовать проверку деятельности «Радио Свобода», «Голос Америки», Си-эн-эн и других американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Соответствующее протокольное поручение дано на пленарном заседании 17 марта, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Как пояснил инициатор поручения депутат Константин Затулин, это ответ на действия американских политиков.14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в конгресс законопроект, предоставляющий министерству юстиции США дополнительные полномочия исключительно с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

По словам Затулина, преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и России в целом.

«Возрождаются времена, когда в США Дональд Дак вместе c Микки Маусом считались агентами Кремля. В этой ситуации надо быть взаимно вежливыми», – заключил Затулин.