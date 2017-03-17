Смольный закажет буклеты для гостей мундиаля на 3,4 млн рублей

Городское туристcко-информационное бюро, подведомственное комитету по туризму Смольного, 17 марта разместило конкурс на подготовку информационных материалов о Санкт-Петербурге для распространения среди гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, на эти цели планируется потратить 3,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 3 апреля.

Победителю тендера предстоит изготовить информационные буклеты «Санкт-Петербург за 3 дня», «Санкт-Петербург за 5 дней» на русском, английском, финском, китайском, немецком, французском, испанском и итальянском языках, а также календари с видами Северной столицы, туристическую памятку по безопасности, альбом с наклейками и другую сувенирную продукцию.