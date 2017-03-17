“Фонтанка” за 60 секунд — 17 марта

Ректор художественной академии имени Штиглица Василий Кичеджи ушел сам, и не смолчал. Коллективу быстро представили нового и.о. ректора

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко обратился к СМИ, которые пишут о пылевых бурях в городе, и посоветовал не искать проблемы там, где их нет. Нету, слышите? Нету пыли в городе!

Оппозиция петербургского ЗакСа просит главу следкома проверить действия Смольного при передаче Исаакиевского собора РПЦ.

А бард, ученый и блокадник Александр Городницкий в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] прочел стихи к песне, которую он написал специально для Марша в защиту Петербурга, с призывом "не дать растащить город".

Украина ввела санкции против «дочек» российских банков. Оставить Украину наедине с ее амбициями готовы все, кроме Альфа-банка.

Число потерпевших по делу «Шалтая-Болтая» увеличится: возможно, с заявлениями обратятся экс-замглавы Управления внутренней политики президентской администрации Прокопенко, гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Словом, вся королевская конница.

Хоккеисты СКА раскатали «Динамо». После чего нехорошая искра проскочила между тренером СКА Знарком и помощником главного тренера «Динамо» Скопинцевым. Последнего пришлось буквально оттаскивать.

Президиум ВАК рекомендовал лишить научной степени петербургского юриста, научным руководителем которого был беглый и бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Сын за отца не отвечает, но в академическом мире законы свои. Они 1936-й лучше помнят.