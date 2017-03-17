Проект реставрации дворца в Баболовском парке подготовят за 17,6 млн рублей

Музей-заповедник «Царское Село» готов потратить на разработку проекта реставрации дворца в Баболовском парке 17,6 млн рублей. Об этом 17 марта сообщается на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит провести научно-исследовательские работы, включая инженерное обследование фундаментов, стен, сводов, гидроизоляции, дренажной системы здания, обмер здания, а также исследование состояния строительных и отделочных материалов.

Затем будет разработан комплексный проект реставрации с восстановлением интерьеров и архитектурных деталей, а также проведение инженерных коммуникаций для приспособления Баболовского дворца под музей.

Ранее Баболовский парк стал предметом спора между властями и девелопером АО «Стеелмар Скандинавия», владеющим участком в 22,7 га на его территории и планировавшим построить там коттеджный поселок. Однако в 2014 году парк признали частью дворцово-паркового ансамбля музея-заповедника «Царское Село», охранный статус не позволяет возводить там жилье. Застройщик пытался оспорить приказ Минкульта, утверждающий предметы охраны парка и исключающий его застройку коттеджами, однако решения были вынесены не в его пользу. Сейчас иск «Стеелмар Скандинавия» рассматривается в Верховном суде.