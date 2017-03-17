Центробанк рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы

О новом способе хищения денег с банковских карт, при котором на сами банкоматы никакие устройства не прикрепляются, рассказал начальник главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев 17 марта.

В своем выступлении на XIX Всероссийской банковской конференции, которая в пятницу прошла в Москве, Сычев подчеркнул, что такие методы борьбы с мошенниками, как установка датчиков вскрытия и движения, при новой схеме не работают. Как пишет РБК, ссылаясь на слова представителя Центробанка, речь идет о беспроводном способе хищения — некое устройство, с помощью которого списываются деньги, ставится неподалеку от банкомата. При этом, как именно оно выглядит и работает, Сычев не уточнил.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере уже предупрежден о новом способе мошенничества. На конференции Сычев также сообщил, что, по данным Интерпола, большое количество российских банковских карт скомпрометировано.

Напомним, ранее мошенники зачастую пользовались таким устройством, как скиммер. Оно устанавливается на банкомат и считывает данные с магнитной полосы карты. Также популярным способом хищения денег стала организация специальных кол-центров, через которые злоумышленники получают от владельцев карт всю необходимую для снятия наличных информацию.