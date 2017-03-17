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17.03.2017 18:47

Судья КС выступил с особым мнением по делу о картине Брюллова

Ситуация с картиной Карла Брюллова «Христос во гробе», изъятой у частного коллекционера Александра Певзнера, противоречит принципу презумпции невиновности. Такой вывод можно сделать из особого мнения судьи Конституционного суда Сергея Казанцева, опубликованного 17 марта на сайте КС.

В документе служитель Фемиды спорит со своими коллегами, признавшими 7 марта законы, на основании которых решалось дело Певзнера, конституционными. Сергей Казанцев, наоборот, считает: задействованные в деле статьи Уголовно-процессуального кодекса противоречат Основному закону, государство не имело право отнимать у Певзнера картину. «За пределами срока давности уголовного преследования не только не может быть назначено наказание, но и не могут применяться иные уголовно-правовые меры», – уверен судья.

Русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер приобрел полотно «Христос во гробе» в 2002 году в Бельгии. Когда мужчина привёз картину на экспертизу в Русский музей, ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей», и возбудила уголовное дело. Полотно конфисковали и в качестве вещдока и «орудия преступления» оставили в Русском музее. Уголовное преследование Певзнера прекратили в 2013 году из-за истёкшего срока давности, но «Христа во гробе» до сих пор не вернули. Верховный суд счёл, что, соглашаясь закрыть своё дело, Певзнер косвенно признал вину – таким образом, картину можно продолжать считать орудием преступления. Чтобы получить шедевр обратно, коллекционер должен был настоять, чтобы расследование продолжилось и была доказана его полная невиновность. КС 7 марта велел пересмотреть дело Певзнера, однако отказался отменять нормы УПК, которыми руководствовались судьи Верховного суда.


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Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
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Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
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