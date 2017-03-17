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17.03.2017 18:40

Ушаковский мост дождался ремонта, который продлится до конца года

Смольный объявил аукцион на ремонт Ушаковского моста. Информация о закупках размещена 17 марта на сайте zakupki.gov.ru. Цена контракта – 34,7 млн рублей.

Заявки от участников торгов принимаются до 10 апреля, 13 апреля будет объявлен победитель аукциона.

В конкурсной документации сообщается, что ремонтные работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года. Исполнитель контракта будет обязан предоставить гарантию (от 48 до 60 месяцев) на ремонт дорожного покрытия, тротуаров и элементов водоотведения. Также гарантия будет распространятся на отремонтированные пешеходные и дорожные ограждения.

Аукцион на сайте госзакупок разместила Дирекция транспортного строительства Петербурга. Ремонт Ушаковского моста анонсировался еще в мае 2016 года.


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