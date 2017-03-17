Еще
19:54 17.03.2017
Пришлите свою новость!
19:35
Смольный не смог обжаловать решение УФАС, принятое после статьи «Фонтанки»
19:34
Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино
19:31
Промышленное производство в Петербурге в феврале выросло на 1,3%
19:21
Минобрнауки предоставит льготы родившим студенткам
19:16
«Сталинку» у метро «Академическая» хотят снести ради высотки
19:10
Смольный закажет буклеты для гостей мундиаля на 3,4 млн рублей
19:04
Стрельба по ногам за отказ платить дань закончилась в Петербурге тремя арестами
19:02
Проект реставрации дворца в Баболовском парке подготовят за 17,6 млн рублей
18:59
“Фонтанка” за 60 секунд — 17 марта
18:54
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
18:47
Судья КС выступил с особым мнением по делу о картине Брюллова
18:40
Ушаковский мост дождался ремонта, который продлится до конца года
18:35
На Тихорецком «Мицубиши» отправил «КИА» в трамвай
18:31
Захарова: Мы не собираемся обвинять США в убийстве мирных сирийцев
18:18
Додон привез Путину коллекционное вино
18:02
Петербургский фонд ОМС наградил лучшие клиники по итогам 2016 года
17:57
Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 1 апреля
17:52
"Йокерит" остается в КХЛ еще на пять лет
17:48
ГИБДД Петербурга подтвердила прекращение выдачи автомобильных номеров Крыма
17:45
Путин поговорил с Додоном
17:39
Замы Новака получают по 4 миллиона
17:18
Приставы Петербурга привлекли к ответственности 8 коллекторов
17:15
На КАД из-за аварии с грузовиками пробка 10 км
17:10
Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение
17:06
Студенты СПбГУ разрабатывают крем для определения pH кожи
16:58
Цены на новостройки обогнали жилье советской эпохи во всех районах Петербурга
16:49
В Сирии убит террорист, ответственный за разрушение памятников Пальмиры
16:46
Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса
16:42
Гей-парада в Светогорске не будет
16:37
Путин поговорил с Совбезом о Сирии и Украине без Медведева
16:32
Депутаты ЗакСа обратились к прокурору города с просьбой отменить распоряжение КИО по Исаакию
16:18
Тимощук провел первую тренировку «Зенита» в качестве ассистента главного тренера
16:13
УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами, в том числе зенитовцами
16:00
Автомобили в Петербурге стали мишенями для фрагментов зданий
15:53
ФСИН передала Украине 12 осужденных
15:47
В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
15:34
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
15:29
Крыловскому научному центру обеспечили дополнительную мощность
15:25
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшилась на 2,6%
15:20
Объявлены номинанты премии Курехина
15:18
Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
15:16
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
14:53
Городницкий о марше в защиту Петербурга: Не дать растащить город!
14:23
Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России
14:18
Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени
14:11
Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы
14:07
Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве
14:03
Депутаты ЗакСа просят главу петербургского ГСУ СК проверить законность передачи Исаакия
13:59
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
13:56
К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
13:50
Писарева - улица разбитых «Солярисов»
13:46
Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем
13:42
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
13:34
Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования
13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции
12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля
12:39
Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова
12:38
В «Полутора комнатах» Бродского запускают лекторий
12:31
В Финляндии ищут мистическую фирму Дурова
12:25
В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС
12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.03.2017 18:31

Захарова: Мы не собираемся обвинять США в убийстве мирных сирийцев

Российская сторона не намерена выдвигать обвинения в адрес США в связи с авиаударом по окрестностям деревни в Сирии, в результате которого, по предварительным данным, погибло более 40 человек. Это сообщила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо разобраться, что же произошло на юго-западной окраине Аль-Джины, какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят «очевидцы». В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет. Мы, в отличие от некоторых наших оппонентов, не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в «целенаправленном» убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры", – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

"В то же время если свидетельства о гибели большого числа гражданских лиц в Аль-Джине подтвердятся, то это, с нашей точки зрения, должно стать серьезным поводом задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международными террористами на территории Сирии. Это могло бы существенно повысить точность целеуказания, а также избежать действий, целесообразность которых в военном отношении сомнительна, в частности бомбардировок силами коалиции плотин на реке Евфрат или объектов нефтедобычи", – продолжила она.

 

Поздним вечером 16 марта СМИ сообщили о том, что в результате авиаудара по окрестностям деревни Аль-Джина в сирийском Идлибе, нанесенного во время вечерней молитвы, была разрушена местная мечеть и убито много людей (к настоящему времени цифра якобы выросла до 70 человек). Разбиравшими завалы на месте происшествия были обнаружены обломки боеприпаса с маркировкой латиницей, позволившие сделать вывод о применении ракеты «Хеллфайер», а американские военные официально подтвердили, что удар в данной местности нанесли именно они. Целью удара стало здание, расположенное через дорогу от мечети, которое использовалось для проведения встреч террористов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Стрельба по ногам за отказ платить дань закончилась в Петербурге тремя арестами
На Тихорецком «Мицубиши» отправил «КИА» в трамвай
Захарова: Мы не собираемся обвинять США в убийстве мирных сирийцев
Приставы Петербурга привлекли к ответственности 8 коллекторов
В Сирии убит террорист, ответственный за разрушение памятников Пальмиры
В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Венера Галеева

Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино

Бард Александр Городницкий.

Городницкий о марше в защиту Петербурга: Не дать растащить город!

скриншот с сайта instagram.com

Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»

Ксения Клочкова

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.