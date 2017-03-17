Захарова: Мы не собираемся обвинять США в убийстве мирных сирийцев

Российская сторона не намерена выдвигать обвинения в адрес США в связи с авиаударом по окрестностям деревни в Сирии, в результате которого, по предварительным данным, погибло более 40 человек. Это сообщила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо разобраться, что же произошло на юго-западной окраине Аль-Джины, какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят «очевидцы». В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет. Мы, в отличие от некоторых наших оппонентов, не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в «целенаправленном» убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры", – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

"В то же время если свидетельства о гибели большого числа гражданских лиц в Аль-Джине подтвердятся, то это, с нашей точки зрения, должно стать серьезным поводом задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международными террористами на территории Сирии. Это могло бы существенно повысить точность целеуказания, а также избежать действий, целесообразность которых в военном отношении сомнительна, в частности бомбардировок силами коалиции плотин на реке Евфрат или объектов нефтедобычи", – продолжила она.

Поздним вечером 16 марта СМИ сообщили о том, что в результате авиаудара по окрестностям деревни Аль-Джина в сирийском Идлибе, нанесенного во время вечерней молитвы, была разрушена местная мечеть и убито много людей (к настоящему времени цифра якобы выросла до 70 человек). Разбиравшими завалы на месте происшествия были обнаружены обломки боеприпаса с маркировкой латиницей, позволившие сделать вывод о применении ракеты «Хеллфайер», а американские военные официально подтвердили, что удар в данной местности нанесли именно они. Целью удара стало здание, расположенное через дорогу от мечети, которое использовалось для проведения встреч террористов.