Додон привез Путину коллекционное вино

Президент Молдовы Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину коллекционное вино.

Это стало известно из стенограммы переговоров глав государств, которые 17 марта проходят в Кремле. Её публикует официальный сайт президента РФ,

"Кстати, знаменитые производители вина «Крикова» вернулись на российский рынок, и я сегодня привёз Вам подарок. У Вас есть своя коллекция в «Крикова» ещё с 2002–2003 годов, несколько десятков бутылок из Вашей личной коллекции я сегодня привёз", – заметил в начале переговоров Игорь Додон.

"Мне привезли в подарок", – деликатно поправил молдавского коллегу Путин.

"Так что динамика очень положительная. Конечно, было бы неплохо сегодня поговорить и по экспорту, и по мигрантам, и по Приднестровью, и про досадный случай дипломатического демарша правительства и парламента на прошлой неделе. Вы знаете мою позицию: мы категорически против таких демаршей, потому что технические вопросы, которые есть, нужно решать, не надо поднимать их на политическом уровне, делать такие шаги. Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность по этим темам пообщаться более детально", – продолжил Додон.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что 9 марта правительство Молдавии рекомендовало чиновникам воздержаться от поездок в Россию в связи с досмотрами официальных лиц республики на границе.