Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 1 апреля

Стала известна дата проведения матча 21-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Зенит». Встреча пройдет 1 апреля в Казани, передает официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги.

Начнется матч в 17:30 мск. «Рубин» на данный момент идет на 9-м месте (27 очков), «Зенит» расположился на третьей строчке (36 очков).

"Фонтанка" писала о том, что 15 марта комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Позднее руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов заявил, что встреча клубов пройдет на стадионе "Казань Арена".