ГИБДД Петербурга подтвердила прекращение выдачи автомобильных номеров Крыма

Госавтоинспекция Петербурга и области подтвердила информацию «Фонтанки» о прекращении выдачи автомобильных номеров Крымского региона. Владельцы транспортных средств снова будут получать регистрационные знаки 178.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, в настоящее время отсутствуют любые проблемы, в том числе финансовые, со знаками 178-го региона. Назвали в ведомстве и причину выдачи 82-х знаков, о которой ранее сообщала «Фонтанка»:

«В конце 2016-го в связи с большим объемом регистрационных действий выделенные лимиты государственных знаков с кодом региона 178 были израсходованы ранее конца года. В связи с чем ГУОБДД МВД России в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области были направлены 25 тысяч резервных знаков с кодом региона 82. В настоящее время во все МРЭО Санкт-Петербурга поступило достаточное количество знаков с кодом региона 178, которые выдаются заявителям», – говорится в сообщении УГИБДД.