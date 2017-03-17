Путин поговорил с Додоном

Владимир Путин 17 марта принял в Кремле президента Республики Молдова Игоря Додона.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в январе текущего года, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества и актуальные региональные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Официально Игорь Додон прибыл в Москву по приглашению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в бизнес-форуме «Россия – Молдавия: новые точки роста».