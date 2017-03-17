Еще
18:03 17.03.2017
Пришлите свою новость!
18:02
Петербургский фонд ОМС наградил лучшие клиники по итогам 2016 года
17:57
Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 1 апреля
17:52
"Йокерит" остается в КХЛ еще на пять лет
17:48
ГИБДД Петербурга подтвердила прекращение выдачи автомобильных номеров Крыма
17:45
Путин поговорил с Додоном
17:39
Замы Новака получают по 4 миллиона
17:18
Приставы Петербурга привлекли к ответственности 8 коллекторов
17:15
На КАД из-за аварии с грузовиками пробка 10 км
17:10
Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение
17:06
Студенты СПбГУ разрабатывают крем для определения pH кожи
16:58
Цены на новостройки обогнали жилье советской эпохи во всех районах Петербурга
16:49
В Сирии убит террорист, ответственный за разрушение памятников Пальмиры
16:46
Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса
16:42
Гей-парада в Светогорске не будет
16:37
Путин поговорил с Совбезом о Сирии и Украине без Медведева
16:32
Депутаты ЗакСа обратились к прокурору города с просьбой отменить распоряжение КИО по Исаакию
16:18
Тимощук провел первую тренировку «Зенита» в качестве ассистента главного тренера
16:13
УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами, в том числе зенитовцами
16:00
Автомобили в Петербурге стали мишенями для фрагментов зданий
15:53
ФСИН передала Украине 12 осужденных
15:47
В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
15:34
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
15:29
Крыловскому научному центру обеспечили дополнительную мощность
15:25
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшились на 2,6%
15:20
Объявлены номинанты премии Курехина
15:18
Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
15:16
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
14:53
Городницкий о марше в защиту Петербурга: Не дать растащить город!
14:23
Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России
14:18
Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени
14:11
Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы
14:07
Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве
14:03
Депутаты ЗакСа просят главу петербургского ГСУ СК проверить законность передачи Исаакия
13:59
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
13:56
К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
13:50
Писарева - улица разбитых «Солярисов»
13:46
Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем
13:42
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
13:34
Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования
13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции
12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля
12:39
Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова
12:38
В «Полутора комнатах» Бродского запускают лекторий
12:31
В Финляндии ищут мистическую фирму Дурова
12:25
В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС
12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
12:04
Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу
11:59
"Яндекс" узнал, что снится петербуржцам
11:54
Из Финского залива у дамбы достали рыбака
11:52
Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»
11:46
В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатомета
11:42
ЗакС Петербурга хочет запретить собакам и кошкам жить в парадных
11:35
Миллер: Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург
11:25
Додон: Черная полоса в отношениях России и Молдавии кончилась
11:22
У директора «Эрарты» угнали автомобиль
11:18
Оргкомитет ЧМ-2018: Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался
11:07
"Квадрат.ру": Смольный дал разрешение на строительство завода в Невском районе
11:05
Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
11:03
Главный синоптик Петербурга: На выходные готовьте зонтики
10:57
Госэконадзор пообещал дежурить у Волхонки круглосуточно
10:51
Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице
10:45
ЗакС разрешит Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
17.03.2017 17:39

Замы Новака получают по 4 миллиона

Замглавы Минэнерго России получают около 4,5 млн рублей в год, такой порядок сумм привел сам глава ведомства 17 марта.

Средний годовой доход заместителей министра энергетики составляет 4–4,5 млн рублей, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает RNS.

«Надо говорить не зарплату, а вместе с премией. Годовой доход в декларации, сейчас они будут сдавать, это не секрет... Зависит от премии. Я думаю, от 4 до 4,5 млн (рублей. — Прим. ред.) в год», — сказал Новак.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Замы Новака получают по 4 миллиона
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
Цены на нефть снижаются
Банк «Александровский» в 2016 году нарастил прибыль в 2,6 раза
Банк России ошибся в прогнозах. Инфляция снижается быстрее
Путин: Налоговая система должна быть простой и конкурентоспособной
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
Мировые цены на нефть растут
Как санкции Украины повлияют на российские банки
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
«Нефтяной альянс» отгородился от клиентов железной решеткой
Попадет ли рубль в нефтяную ловушку
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Налоги заплатим за себя и за бизнес
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Бард Александр Городницкий.

Городницкий о марше в защиту Петербурга: Не дать растащить город!

скриншот с сайта instagram.com

Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»

Ксения Клочкова

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.