Замы Новака получают по 4 миллиона

Замглавы Минэнерго России получают около 4,5 млн рублей в год, такой порядок сумм привел сам глава ведомства 17 марта.

Средний годовой доход заместителей министра энергетики составляет 4–4,5 млн рублей, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает RNS.

«Надо говорить не зарплату, а вместе с премией. Годовой доход в декларации, сейчас они будут сдавать, это не секрет... Зависит от премии. Я думаю, от 4 до 4,5 млн (рублей. — Прим. ред.) в год», — сказал Новак.