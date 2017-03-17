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17.03.2017 19:04
3 Комментариев

Стрельба по ногам за отказ платить дань закончилась в Петербурге тремя арестами

Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, арестовав в 19 часов 17 марта трех граждан Азербайджана. Им вменяется не только серия краж элитного алкоголя, но и наказание своего соотечественника. Ему за отказ от покровительства они прострелили ноги. Именно поэтому группой занимался «заказной» отдел Управления уголовного розыска. В полицейском главке говорят, что на свободе еще остались их люди.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 17 марта судья Куйбышевского суда арестовал троих граждан Азербайджана, которых следователь ГСУ ГУ МВД подозревает во вроде бы банальных преступлениях – «хулиганство» и «кражи». Тем не менее, по данным «Фонтанки», за ними охотились оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска, которых если вызывают, то по убийствам федерального уровня. Пример – заместитель УФСИН полковник Мойсеенко.

«Фонтанка» поняла, почему.

Как стало известно нашему изданию, первого из группы задерживали около 17 часов 9 марта в кафе «Теремок» в жилмассиве Кудрово. И, судя по всему, не зря сыщики взяли с собой несколько человек из спецназа СОБР. Так как, во-первых, фигурант не сразу согласился лечь на пол, а во-вторых, не успел вынуть пистолет Макарова, где, как у эксперта выяснилось, патрон был в патроннике. Так в руках детективов оказался немного помятый 28-летний Гусейнов. Чуть позже в тот же «Теремок» заглянул его коллега по ремеслу – 26-летний Ахмедов. Оружия у него не было, встречи он не ожидал, так что все обошлось без моральных травм.

Исходя из предыдущей зарисовки, ясно, что арестованные – не простые воры и хулиганы. По мнению наших собеседников в Управлении уголовного розыска Петербурга, «это серьезная этническая группировка, промышлявшая "крышеванием" своих земляков».

– Практика показывает, что коммерсанты из Азербайджана, торговые точки которых обложены данью, крайне редко обращаются в полицию за помощью. Поэтому этот мир нам не очень понятен. Да и малоизвестен, если честно, – прокомментировал один из руководителей ГУ МВД.

В данный момент заключения эксперта-криминалиста еще нет. Но не исключено, что именно из изъятого в «Теремке» пистолета Макарова недавно прострелили ноги предпринимателю из Азербайджана. Это случилось в Невском районе Петербурга.

«Фонтанка» сообщала, что 9 марта этого года уроженца Азербайджана вызвали из отеля во 2-м Рабфаковском, куда он приехал провести время со знакомой девушкой. Кстати, выманил его знакомый, телефонным звонком. Уже на улице 40-летнего коммерсанта били двое, а третий в это время стрелял ему по ногам. В итоге пострадавший очутился в больнице со сломанными носом, левой кистью и четырьмя огнестрельными ранениями ног.

Понятно, что сегодня это квалифицировано как хулиганство, так как сам потерпевший особенно не откровенничает. Но по мнению оперативников, жертва просто отказалась платить за "крышу".

Тут не плохо бы заметить, что такой гангстерский стиль – редкость в наше время. Предыдущий раз подобным образом отличились парни из известной группировки Выборга «МС-47» (молодые спортсмены), когда в конце июля прошлого года коммерсанта вывезли в лес и для острастки прострелили ему ноги.

«Фонтанка» смогла выяснить через товарищей в миграционной службе, что Гусейнов в июле 2015 года официально прибыл в Петербург с разрешением на работу и, согласно документам, должен был выехать в октябре того же года. Официально он был зарегистрирован в одном из помещений многоквартирного дома на Яхтенной. Следующий – Панахов – по той же схеме приехал в наш город в феврале 2014 года и должен был уехать в ноябре. Его местом проживания числился частный дома в поселке Лаголово Ломоносовского района области. Ахмедова же информационные базы ФМС не видят вообще.

В Петербурге они жили недурно, ездили на "АУДИ А6". Хотя и в Азербайджане их тоже знают в МВД. Все они там уже побывали под судом.

Теперь что касается многих эпизодов хищений, которые сегодня им вменены. Это ночные кражи в сетевых магазинах «Ароматный мир», «Норман» и «Градусы». По версии следствия, группа незатейливо вышибала ночью дверь, вбегала в магазин и забирала самый дорогой алкоголь. Элитные напитки после относились как раз в точки общепита своих земляков, которым они оказывали покровительство.

По мнению уголовного розыска, на свободе находятся еще три-четыре человека из этой группы. «И если мы узнаем, что на их счету не только пули в ноги, но и трупы, то не очень удивимся».


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (3)
aaignat
17 марта 2017 г. 19:53
Зачем сюда пускают судимых носорогов? Своих мало?
Циник
17 марта 2017 г. 19:32
Азеромафию прищучили. 3 типа под арестом и мафии нет.
fox16
17 марта 2017 г. 19:25
Пора серьёзно заняться депортацией нелегалов, тогда и крышевать будет некому и некого!Повсеместное попустительство и взяточничество полиции и налоговой их расслабляет! Петербург уже плавно переходит в состояние Петробада, представители третьего мира уже как дома, а ленинградцы как в гетто!
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