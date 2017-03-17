Приставы Петербурга привлекли к ответственности 8 коллекторов

С начала года в УФССП Петербурга поступило больше 200 жалоб от горожан на действия коллекторов. Восемь из них превратились в дела об административном правонарушении и будут рассмотрены в суде.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Северной столицы 17 марта, большинство жалоб горожан связаны с активным желанием коллекторов пообщаться с должниками по телефону.

Так, петербуржец предоставил приставам распечатку телефонных звонков, согласно которой представитель агентства за две недели позвонил ему 49 раз, тем самым превысив лимит на 45 звонков.

Другое административное дело было возбуждено из-за того, что коллекторы оставили в почтовом ящике уведомление о задолженности без конверта. Всего за три месяца в УФССП зарегистрировано 218 обращений с жалобами на фирмы, занимающиеся выбиванием долгов.

Федеральный закон 320 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», регламентирующий деятельность коллекторов, вступил в силу 1 января 2017 года. В нем прописаны ограничения для этой сферы деятельности. В предшествующие годы в России произошло немало резонансных историй с нарушением коллекторами законов, в том числе и уголовного кодекса.

Согласно закону, деятельность коллекторов регулируется приставами с января 2017 года. В ведомстве ведется реестр таких организаций, причем законной считается деятельность только тех компаний, которым приставы выдали соответствующую лицензию.