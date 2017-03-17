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17.03.2017 17:10
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Сноубордистке с нарушением слуха нужна помощь

Ульяне Голубевой, петербургской сноубордистке с нарушением слуха, для выступления на Чемпионате России-2017, который пройдет с 26 марта по 1 апреля, необходим новый сноуборд. Доска спортсменки треснула во время выступления на Чемпионате мира, где, несмотря на это, девушка выиграла бронзовую медаль в дисциплине «параллельный гигант». Новый инвентарь спортсменке не по карману.
Сноубордистке с нарушением слуха нужна помощь

Ульяна Голубева с рождения ничего не слышит. Но это совсем не помешало ей с детства быть очень самостоятельным ребенком. Девушка успевает не только постоянно тренироваться и заниматься сноубордингом, но еще и работает в детском саду № 60 комбинированного вида Невского района. А в 2015 году окончила магистратуру (дневное отделение) в НГУ им. Лесгафта.

За сборную России Ульяна выступает с 2010 года, она неоднократно становилась призером международных соревнований, на Сурдоолимпиаде-2015 заняла 7-е место. А на Чемпионате мира-2017, который проходил с 13 по 16 марта в Австрии, стала бронзовым призером в дисциплине «параллельный гигант». И это несмотря на то, что еще во время первой показательной тренировки случилось непредвиденное – на доске появилось сразу несколько глубоких трещин. Такие повреждения не только не позволяют спортсмену скользить в полную мощь, но еще и очень опасны. Выбора не было, пришлось рисковать и кататься на поврежденном инвентаре.

Стоимость нового сноуборда – 40 тысяч рублей. Спортсменке такой дорогостоящий инвентарь не по карману. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать необходимую сумму – до соревнований осталось очень мало времени.

Сделать пожертвование можно, связавшись с БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по телефону 983-72-21; E-mail: info@fondopora.ru.


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