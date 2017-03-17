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17.03.2017 17:00

Tele2 совершенствует сети с SON

Tele2 совершенствует сети с SON
Tele2

Мобильный оператор Tele2 внедрил во всех регионах присутствия решение SON (Self-Organizing Network), позволяющее автоматически настраивать работу сети.

Интеллектуальная система обеспечивает качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на инфраструктуру связи.

Tele2 первой из российских операторов внедрила систему SON во всех регионах присутствия, в том числе в Петербурге и Ленинградcкой области. Технологичное решение анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций Tele2. Система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних, гибко перераспределяя мощности и увеличивая пропускную способность каналов связи.

Всего за несколько месяцев после запуска системы Tele2 отметила значительное улучшение показателей качества связи по всей России. Количество голосовых обрывов в сети 3G сократилось в среднем на 25%, а доступность сигнала улучшилась более чем на 30%. При постоянном росте интернет-трафика система позволяет поддерживать среднюю скорость передачи данных в 3G-сети на стабильно высоком уровне.

SON помогает инженерам Tele2 в режиме реального времени эффективно управлять инфраструктурой – отслеживать изменения трафика, определять приоритеты, корректировать работу сети для расширения емкости и компенсации недостаточного покрытия.


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