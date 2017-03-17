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17.03.2017 17:03

Рынок недвижимости Петербурга: зима миновала?

Что принесет наступившая весна на рынок недвижимости Санкт-Петербурга? Стоит ли ждать роста цен в 2017 году? Какие районы развиваются наиболее динамично? Что пользуется спросом? *
Рынок недвижимости Петербурга: зима миновала?
Фото: Коньков Сергей

На эти вопросы ответили эксперты Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

Цены могут вырасти
В 2017 г. в массовом сегменте рост цен может составить порядка 5%, говорит директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI Вера Сережина. Это связано с тем, что в 2015-2016 гг., на фоне инфляционного роста потребительских цен и себестоимости строительства, цены вверх практически не двигались. При росте себестоимости строительства на 9% в год рост цен составил лишь около 1%. Такая динамика последних двух лет, связанная с рыночным соотношением предложения и спроса, заметно снизила маржу для застройщиков, и, чтобы не работать в убыток, они в конце концов будут вынуждены поднимать цены.

Старты на паузе
С началом 2017 г. вступили в силу многочисленные законодательные изменения в сфере строительства и недвижимости, и это повлекло за собой некоторое затишье на рынке. В январе – феврале новых проектов было немного: в массовом сегменте – около 200 тыс. кв. метров за два месяца, отмечает эксперт. Для сравнения, за весь 2016 г. в одной только традиционной части Петербурга (без так называемого «закадья») было выведено в продажу 2 526 тыс. кв. метров.

В связи с законодательными нововведениями старт ряда новых проектов, по которым пока не получены разрешения на строительство, пока  находятся «на паузе». Когда закончится это затишье – сказать сложно. «Однако в конце 2016 года застройщики поспешили получить большое количество разрешений на строительство, поэтому сильного провала не будет. Дефицита предложения сейчас нет, товарный запас у застройщиков достаточен», – говорит Вера Сережина.

Новый лидер в массовом сегменте
Невский район стал новым лидером в Петербурге по объемам площадей, выведенных на рынок массового жилья. В 2016 г. здесь было предложено покупателям 474 тыс. кв. м новых площадей: по этому показателю Невский район обогнал даже традиционно лидирующий Приморский район (403 тыс. кв. м). Среди новинок можно отметить проект компании «Северный город» возле станции метро «Елизаровская» – «Дом на набережной» в Общественном переулке.

Среди плюсов Невского района – пока относительно невысокая стоимость жилья, близость Невы, развитая сеть станций метрополитена. В районе семь станций метро – больше, чем в любом другом спальном районе Петербурга. «Когда город разрастается, а новостройки уходят все дальше от центра, люди начинают обращать больше внимания на транспортную доступность и экономию времени», – объясняет Вера Сережина.

Бизнес-класс осваивает Петровский остров
2016 г. стал годом большого количества новых стартов на Петровском острове, и в перспективе эта тенденция будет только нарастать. Масштабный редевелопмент, заявленный в этой локации, начался с трех проектов, в том числе жилого комплекса «Петровская ривьера» Холдинга RBI. Еще по шести участкам в 2016 г были выданы разрешения на строительство. Сегодня здесь продаются объекты с ценами на уровне 180-200 тыс., максимум 300 тыс. рублей за кв. метр. Потенциально же площадь участков под жилую застройку и апартаменты на Петровском – порядка 500 000 кв. м, отмечает эксперт.

Справка о компании
В Холдинг RBI входят компании «Северный город» (специализация – недвижимость комфорт-класса) и RBI (бизнес-класс, элитная и коммерческая недвижимость). За 23 года Холдингом построено 119 зданий общей площадью более 1 200 000 кв. м. В стройке и проектировании – порядка 700 тыс. кв. м.

В 2014 г. «Северный город» удостоен высшей награды конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучшая строительная компания Петербурга», а в 2015-2016 гг. вошел в число финалистов этого престижного конкурса. В 2015 г. компания RBI была признана лучшей в сфере строительства элитного жилья и жилья бизнес-класса на главном отраслевом конкурсе «Строитель года». В 2016 г. на конкурсе PROESTATE AWARDS компания RBI вошла в число лучших компаний – trendsetter’ов (законодателей трендов) десятилетия, а Президент Холдинга Эдуард Тиктинский стал единственным девелопером жилой недвижимости, отмеченным в номинации «Бизнес-персона».

Объекты компании, от камерных проектов до крупных многофункциональных комплексов, расположены как в историческом центре, так и в новых престижных локациях. RBI работает с лучшими российскими и иностранными архитекторами: Рикардо Бофилл, Евгений Герасимов, Михаил Мамошин, Владимир Григорьев и др. Надежность компании подтверждена соглашением о стратегическом сотрудничестве с ведущим банком страны – Северо-Западным банком ОАО «Сбербанка России».

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