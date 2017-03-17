В Сирии убит террорист, ответственный за разрушение памятников Пальмиры

Сирийские военные ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), руководившего уничтожением античных памятников в городе Пальмира в 2015 году.

Об этом 17 марта сообщает Лента.ру со ссылкой на Fars News. По данным нескольких источников, Абу Хамид аль-Сухни был убит в пустынной местности в провинции Хомс во время наступления, предпринятого правительственными силами.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале октября 2015 года боевики взорвали Триумфальную арку, возведенную древними римлянами в конце II века новой эры в честь победы над парфянами. Месяцем ранее здесь были уничтожены три погребальные башни, которые были построены в период с 103-го по 44 год до новой эры. Тогда же уничтожен античный храм Бэла.

Город был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру.