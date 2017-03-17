Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

17.03.2017 17:10

Конфликт водителя с юным пешеходом: О чем не говорят защитники прав детей? Война на Ближнем Востоке: Есть ли в Ливии российские войска? Евровидение-2017: Правильный ли выбор сделала Россия? Итоги информационной недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов.