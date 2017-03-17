Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса
Администрация Петербурга передает Русской православной церкви нежилое здание по адресу: улица Сикейроса, 14, корпус 2, литера А. Площадь объекта составляет 77,3 квадратного метра.
Согласно распоряжению комитета имущественных отношений от 16 марта 2017 года, передача недвижимости происходит на основании заявления местной религиозной организации – прихода храма апостолов Петра и Павла в Парголово.
Передача происходит на фоне одного из самых резонансных событий последних месяцев в Петербурге — передачи в собственность РПЦ Исаакиевского собора. «Фонтанка» подробно описывала ход связанных с этим судебных процессов, которые слушались в Смольнинском суде города.
Справка:
В январе 2017 года вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что с 2010 года КИО передал 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование церкви. А всего с 1990 года в Смольный таким образом передал 304 объекта недвижимости.