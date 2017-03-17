Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса

Администрация Петербурга передает Русской православной церкви нежилое здание по адресу: улица Сикейроса, 14, корпус 2, литера А. Площадь объекта составляет 77,3 квадратного метра.

Согласно распоряжению комитета имущественных отношений от 16 марта 2017 года, передача недвижимости происходит на основании заявления местной религиозной организации – прихода храма апостолов Петра и Павла в Парголово.

Передача происходит на фоне одного из самых резонансных событий последних месяцев в Петербурге — передачи в собственность РПЦ Исаакиевского собора. «Фонтанка» подробно описывала ход связанных с этим судебных процессов, которые слушались в Смольнинском суде города.