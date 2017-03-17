Депутаты ЗакСа обратились к прокурору города с просьбой отменить распоряжение КИО по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Борис Вишневский 17 марта обратились к главному прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко с просьбой защитить интересы горожан в суде и отменить распоряжение комитета имущественных отношений Смольного о плане мероприятий по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как сообщает на своей странице в Facebook Борис Вишневский, просьба продиктована «многочисленными нарушениями законодательства, допущенными при издании распоряжения КИО от 30 декабря 2016 года». Литвиненко предлагают от своего имени обратиться в суд и добиться отмены этого документа. «Если гражданам не дают отменить это распоряжение в судебном порядке, заявляя, что наших прав это якобы не касается (хотя это неправда), то уж прокурор точно имеет право обратиться в суд», – объясняет причины обращения депутат.

Один из аргументов о незаконности распоряжения, на который указывают в своем обращении народные избранники, — заявления от РПЦ о передаче собора не существует. Документ, направленный в прокуратуру Петербурга, написан на четырех страницах, он содержит и множество других фактов, обосновывающих позицию авторов.

Ранее сообщалось, что сегодня же еще три оппозиционных депутата ЗакСа — Максим Резник, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко — обратились в Следственный комитет по Петербургу. В своем письме на имя главы ведомства Александра Клауса политики просят проверить действия чиновников при передаче собора РПЦ на соответствие нормам Уголовного кодекса РФ.

Напомним, 17 марта Смольнинский районный суд отказал в рассмотрении гражданского иска об оспаривании законности распоряжения КИО. Это был уже третий раз, когда петербуржцы обращались в суд по данному вопросу.