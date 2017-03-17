Путин поговорил с Совбезом о Сирии и Украине без Медведева

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает 17 марта пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась актуальная международная проблематика, в частности ситуация в Сирии и перспективы сирийского урегулирования с учётом переговорных процессов в Астане и Женеве. Отдельно рассматривалось положение дел на Украине. Кроме того, затрагивались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", – говорится в сообщении. В нём же указывается список участников встречи, в котором отсутствует фамилия премьер-министра РФ.

Пресс-секретарь президента России объяснил отсутствие Дмитрия Медведева на совете, сообщает Лента.ру. Это связано с графиком работы главы правительства, отметил Дмитрий Песков. «Он не каждый раз принимает участие (в заседаниях с членами Совбеза. — Прим. ред.)», — сказал он. На вопрос о том, связано ли отсутствие премьера с состоянием его здоровья, официальный представитель Кремля отвечать отказался. Он посоветовал журналистам задать его представителям пресс-службы правительства.

"Фонтанка" писала о том, премьер-министр России, который, по словам Владимира Путина, три дня назад заболел гриппом, уже поправил пошатнувшееся здоровье на элитном курорте в Сочи. Фотофиксацию факта нашли пользователи Instagram.