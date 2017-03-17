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17.03.2017 16:13

УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами, в том числе зенитовцами

УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами, в том числе игроками "Зенита" Жирковым и Кокориным.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта ответил на запрос »Спорт-Экспресса» относительно возможного попадания российских футболистов в так называемый "список Макларена" и контактов ВАДА с УЕФА.

"По нашим правилам, мы не комментируем случаи применения допинга или обвинения в употреблении допинга. Мы даем комментарии, только когда в отношении клуба или игрока открыто дисциплинарное дело. Потому у нас нет комментариев по вашему запросу", – сообщили "Спорт-Экспрессу" в УЕФА.

Оно добавляет: ранее издание Life опубликовало информацию о том, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба – "Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив"). Все игроки привлекались к участию в матчах сборной России по футболу.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
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