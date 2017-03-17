В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»

Еще
16:07 17.03.2017
Пришлите свою новость!
16:00
Автомобили в Петербурге стали мишенями для фрагментов зданий
15:53
ФСИН передала Украине 12 осужденных
15:47
В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
15:34
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
15:29
Крыловскому научному центру обеспечили дополнительную мощность
15:25
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшились на 2,6%
15:20
Объявлены номинанты премии Курехина
15:18
Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
15:16
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
14:53
Александр Городницкий читает стихи к песне про Исаакий и Публичку
14:23
Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России
14:18
Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени
14:11
Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы
14:07
Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве
14:03
Депутаты ЗакСа просят главу петербургского ГСУ СК проверить законность передачи Исаакия
13:59
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
13:56
К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
13:50
Писарева - улица разбитых «Солярисов»
13:46
Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем
13:42
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
13:34
Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования
13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции
12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля
12:39
Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова
12:38
В «Полутора комнатах» Бродского запускают лекторий
12:31
В Финляндии ищут мистическую фирму Дурова
12:25
В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС
12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
12:04
Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу
11:59
"Яндекс" узнал, что снится петербуржцам
11:54
Из Финского залива у дамбы достали рыбака
11:52
Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»
11:46
В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатомета
11:42
ЗакС Петербурга хочет запретить собакам и кошкам жить в парадных
11:35
Миллер: Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург
11:25
Додон: Черная полоса в отношениях России и Молдавии кончилась
11:22
У директора «Эрарты» угнали автомобиль
11:18
Оргкомитет ЧМ-2018: Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался
11:07
"Квадрат.ру": Смольный дал разрешение на строительство завода в Невском районе
11:05
Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
11:03
Главный синоптик Петербурга: На выходные готовьте зонтики
10:57
Госэконадзор пообещал дежурить у Волхонки круглосуточно
10:51
Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице
10:45
ЗакС разрешит Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда
10:39
СМИ сообщили о схеме вывода денег из РФ через китайские туры
10:33
В Автово мужчина выпал из окна
10:27
На Ленинском хозяин собаки пошел на обидчиков питомца с ножом
10:21
Финские моржи искупаются у Петропавловской крепости
10:15
Дело бывшего владельца “Интарсии” передают в суд
10:10
Depeche Mode отметят выход нового альбома онлайн-концертом
10:09
На КАД частично отключат систему информации
10:03
Задержаны трое обстрелявших уроженца Закавказья у отеля в Невском районе
09:57
Самолеты армии Израиля подверглись обстрелам на территории Сирии
09:49
Свердловское управление МВД эвакуировали из-за пожара
09:41
В аварии с «перевертышем» на КАД погиб пешеход
09:36
Бомбу в доме на Художников не нашли
09:33
Сирия: Авиаудары по плотинам на Евфрате приведут к затоплению городов и гибели людей
09:25
В Петербурге задержали подозреваемых в аферах с квартирами
09:17
В торговом павильоне на Фучика нашли оружие и наркотики
09:09
Британские туроператоры начали продавать путевки в Шарм-эш-Шейх вопреки запрету МИДа
09:01
На Народной внедорожник снес столб и светофор
08:57
Смотрите на "Фонтанке" начало фантастического интернет-сериала о будущем России
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
17.03.2017 15:59

В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»

В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
Navis Development Group

16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.

Дом клубного формата запроектирован всего на 2 парадные. Таким образом архитекторы воплощают идею формата «Европейские пригороды» в полной мере – небольшое количество проживающих, атрибуты загородного дома в отдельно взятой квартире в комфортном малоэтажном пригороде. Эксклюзивный брокер проекта – АН «МЕТРЫ».

Жилой район «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В районе «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой. Объект аккредитован в 16 банках. Доступна военная ипотека.

«Инвестиционная привлекательность проекта очень высока», – говорит Елизавета Яковлева, Руководитель маркетинга и аналитики Лаборатории МЕТРОВ, – за год стоимость квадратного метра в первой очереди проекта выросла на 50%. Рост цены связан с ростом популярности малоэтажного формата проживания, востребованностью концепции комфортного жилья, а также с высокой строительной готовностью проекта».

ЖК «Итальянский квартал»  

Справка о компании Navis Development Group
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Navis Development Group
17.03.2017 15:59

В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»

16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06

«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%

При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»

5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
Городу-спутнику Южный начали готовить проект планировки
Предел экономии: чем может обернуться удешевление строительства дачного дома
Цены на жилье не устраивают жителей Петербурга
В доме все должно быть прекрасно
Генплан: все решится летом
На намыв заселяться - по воздуху
Если хочешь быть здоров – заселяйся
Выбираем в соседи Елагин остров
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Курортные пригороды: отдыхать или жить?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Александр Городницкий читает стихи к песне про Исаакий и Публичку

скриншот с сайта instagram.com

Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»

Ксения Клочкова

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

Смотрите на "Фонтанке" начало фантастического интернет-сериала о будущем России

скриншот видео с сайта youtube.com

Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Новости компаний
Navis Development Group
17.03.2017 15:59
В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»
5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17
Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
ГК Эталон
15.03.2017 16:44
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
«Город мастеров»
15.03.2017 16:38
В жилом комплексе «Город мастеров» начинается новоселье
В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.
Жилой комплекс «Два ангела»
14.03.2017 17:49
«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
15 марта 2017 года группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Два ангела», строящемся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19
Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12
ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
«АРХпроект»
14.03.2017 11:42
Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.