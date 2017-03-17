В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»

16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.

Дом клубного формата запроектирован всего на 2 парадные. Таким образом архитекторы воплощают идею формата «Европейские пригороды» в полной мере – небольшое количество проживающих, атрибуты загородного дома в отдельно взятой квартире в комфортном малоэтажном пригороде. Эксклюзивный брокер проекта – АН «МЕТРЫ».

Жилой район «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В районе «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой. Объект аккредитован в 16 банках. Доступна военная ипотека.

«Инвестиционная привлекательность проекта очень высока», – говорит Елизавета Яковлева, Руководитель маркетинга и аналитики Лаборатории МЕТРОВ, – за год стоимость квадратного метра в первой очереди проекта выросла на 50%. Рост цены связан с ростом популярности малоэтажного формата проживания, востребованностью концепции комфортного жилья, а также с высокой строительной готовностью проекта».

ЖК «Итальянский квартал»

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