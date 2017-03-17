Тимощук провел первую тренировку «Зенита» в качестве ассистента главного тренера

Бывший полузащитник сборной Украины и «Зенита» Анатолий Тимощук 17 марта провел первую тренировку в качестве ассистента главного тренера петербургской команды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу. Почему стал тренером именно сейчас? Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков», – цитирует Тимощука официальный сайт «Зенита».

Напомним, официально о назначении Тимощука на должность ассистента главного тренера было объявлено в минувший четверг, 16 марта.

Тимощук сыграл за «Зенит» 150 матчей, в которых забил 18 мячей. В составе петербуржцев дважды становился чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее на фоне вылета из Лиги Европы и проигрыша «Амкару» в чемпионате России появились слухи об отставке Луческу. Однако генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых.