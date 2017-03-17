Автомобили в Петербурге стали мишенями для фрагментов зданий

В Петербурге 17 марта не везет припаркованным машинам. Предсказания синоптиков о сильном ветре сбылись, но вряд ли погода стала причиной всех инцидентов.

Обрушение куска кровли на «Фольксваген» на проспекте Маршала Жукова, скорее всего, действительно вызвано порывами ветра. Любопытно, что соседние «Лады» судьба сберегла.

А вот почему упали куски фасада с двух домов в центре города, неясно. В обоих случаях «снаряды» были точны и поразили стекла иномарок, обращенные к небу.

Подробности на «Водителе Петербурга».