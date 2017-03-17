ФСИН передала Украине 12 осужденных
17 марта Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины.
Как сообщает пресс-служба ФСИН, передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка – Гоптовка» Белгородской области.
Осужденные были доставлены на российско-украинскую границу в сопровождении сотрудников УФСИН России по Белгородской области, добавили в пресс-службе.
Никаких иных подробностей об осужденных ФСИН не приводит.
Издание "112.Украина" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена страны добавляет, что все переданные Украине осужденные отбывали наказание на территории Крыма.