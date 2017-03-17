ФСИН передала Украине 12 осужденных

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.