В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма

В Петербурге прекращается выдача автомобильных номеров с кодом Крымского региона и других. Нехватка денег вынуждает ГИБДД доставать регистрационные знаки из резерва.

Как стало известно «Фонтанке», петербургскими подразделениями ГИБДД к 17 марта было получено требование, согласно которому с понедельника, 20-го, МРЭО города должны прекратить выдачу номеров с цифровым кодом региона, не соответствующим петербургскому. В документе особо отмечено, что требование касается и знаков с кодом Крыма «82», хотя в последние несколько месяцев именно они, доставленные в качестве гуманитарной помощи , выручали гаишников.

В своем требовании руководство УГИБДД ссылается на указание МВД России «О дополнительных мерах по организации регистрации транспортных средств в условиях ограниченного финансирования». Судя по документу, режим экономии вводится как минимум до конца июня 2017 года.

В качестве альтернативы регистрационно-экзаменационным подразделениям ГИБДД Петербурга и области предлагается сформировать резерв из номерных знаков, высвобождаемых при регистрационных действиях. Вероятно, имеются в виду архивные номера, которых в городе довольно много. Не исключено, таким образом, появление в МРЭО серий 78-го региона.

Петербургских автомобилистов эта новость только обрадует. По данным «Фонтанки», после начала выдачи крымских знаков клиенты МРЭО готовы были платить в среднем 15 тысяч рублей, лишь бы не стать обладателем номеров 82-го региона.