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ЖКХ
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17.03.2017 15:25

Квартплата за февраль в Петербурге уменьшились на 2,6%

Средний размер платы за жилищно-коммунальные услуги в квитанциях за февраль уменьшился на 2,6% по сравнению с суммами за январь. При этом больше всего за ЖКУ платили в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» 17 марта в жилищном комитете, средний счет по городу составил 4420,93 рубля (против  4538,87 рубля месяцем ранее). Максимальные цифры – в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах, минимальные — в Московском и Петродворцовом.

Снижение оплаты вызвано незначительным повышением среднемесячной температуры воздуха в феврале до -2,9 (для сравнения: среднемесячная температура января 2017-го составляла минус 3,6 градуса, а декабря 2016-го — минус 2,2).

Ранее «Фонтанка» писала о том, что по итогам января петербуржцы получили счета на 4% больше, чем за декабрь. Причина – в похолодании, а также в введении сбора на утилизацию твердых бытовых отходов.
 

 


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07.09.2016 15:14
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Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
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