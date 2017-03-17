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17.03.2017 15:43
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Обиженные “Шалтаем”

В деле “Анонимного Интернационала” могут появиться новые потерпевшие. “Фонтанка” напоминает, как их прославил “Шалтай-Болтай”.
Обиженные “Шалтаем”

Хакеры группировки «Шалтай-Болтай» вывалили в Интернет гигабайты чужой переписки, но до сих пор в возбужденном уголовном деле о неправомерном доступе к компьютерной информации фигурировал всего один потерпевший – менеджер Сбербанка. Как сообщает РБК, не исключено,что в скором времени число потерпевших увеличится: возможно, с заявлениями обратятся экс-замглавы Управления внутренней политики президентской администрации Тимур Прокопенко, гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Следователи ФСБ рассматривают вопрос о включении в уголовное дело «Шалтая-Болтая» ещё нескольких потерпевших, – сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники, близкие к спецслужбе. По данным издания, Тимур Прокопенко и Дмитрий Киселев уже написали заявления, ожидается получение показаний Натальи Тимаковой. Предполагается также включение в число потерпевших неких неназванных высокопоставленных деятелей госкорпораций.

Мы вспомнили яркие фрагменты из взломанной «Шалтаем» переписки, приписываемой новым заявителям в уголовном деле.

Тимур Прокопенко

Главную славу принесла фотография, на которой Прокопенко даже нет. Зато есть известный деятель молодежного движения Кристина Потупчик с сумкой пятитысячных купюр. Как утверждал «Шалтай», – в рабочем кабинете Прокопенко в АП.

"Анонимный интернационал"

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Опубликованная переписка (предположительно, Прокопенко), содержала письма якобы руководителей Роскомнадзора и ряда известных СМИ. Членам «Анонимного Интернационала», как признался «Фонтанке» Александр Глазастиков, Тимур Прокопенко был даже более симпатичен, чем другие объекты внимания хакеров – некоторой человечностью и непосредственностью. Что подтверждается фотографией:

"Анонимный интернационал"

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Если Тимур Прокопенко действительно обратился с заявлением в ФСБ, он ставит себя в несколько двусмысленное положение. Как утверждал «Шалтай-Болтай», в январе 2015 года Прокопенко, напротив, благодарил «Анонимный Интернационал» за публикацию о себе.

"Анонимный интернационал"

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Киселев

Дмитрий Киселев «Шалтаю» спасибо не говорил и никак официально на публикацию своей (якобы) переписки не реагировал.

«Анонимный Интернационал» рассказывал об имуществе Киселева, которому (якобы) принадлежат квартира на Цветном бульваре площадью 204 кв метра и стоимостью 4,6 миллиона долларов США.

"Анонимный интернационал"

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и вилла в крымском Коктебеле.

Были выложены в общий доступ и занятные документы, свидетельствующие о том, что Киселев (якобы) привлекал лондонских адвокатов, пытаясь отменить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Хотя публично заявлял: «Санкции никак не затрагивают меня как личность».

"Анонимный интернационал"

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Интриги добавили письма (якобы) супруги Дмитрия Киселева, которая представляется как кандидат психологических наук, но зачем-то приобретает в сети дипломные работы по медицине.

"Анонимный интернационал"

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Тимакова

Переписка касается не только пресс-секретаря Дмитрия Медведева, но и её супруга Александра Будберга.

Некоторые выдержки могут шокировать. Например, ассоциативное сравнение Медведева (на тот момент – президента России) с пнём.

"Анонимный интернационал"

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Переписка самой Тимаковой (якобы), выложенная в открытый доступ, не самый интересный архив «Шалтая-Болтая». Возможно, потому, что это было уже в период откровенной коммерциализации «Анонимного Интернационала», и основная часть ушла на биржу за биткоины.

Заметим: по данным РБК, Тимур Прокопенко, заявляя о неправомерном доступе к своим аккаунтам, не подтвердил достоверность информации, опубликованной «Анонимным Интернационалом». Дмитрий Киселев сказал, что ему обсуждать эту тему «не интересно». Наталья Тимакова отказалась что-либо комментировать РБК до встречи со следователем.

Справка:

"Шалтай-Болтай", представлявшийся также «Анонимным интернационалом», объявился в сети в самом конце 2013 года. Начиная с 2014 года, в Интернете оказались доступны массивы электронной переписки, приписываемые вице-премьеру Дворковичу, топ-менеджменту ВТБ, членам кооператива «Сосны», функционерам «Молодой гвардии «Единой России», Игорю Стрелкову (Гиркину), руководству «Агентства интернет-исследований» в Ольгино, Владиславу Суркову, пресс-секретарю премьера Наталье Тимаковой и самому Дмитрию Медведеву, бизнесмену Пригожину, главе «Ньюс-Медиа» Ашоту Габрелянову и другим интересным персонажам.

В ноябре 2016 года сотрудниками ФСБ был задержан считающийся одним из создателей «Анонимного Интернационала» Владимир Аникеев, а следом за ним – Константин Тепляков  и Александр Филинов.

Последний оставшийся на свободе член «Анонимного Интернационала» Александр Глазастиков скрывается в Финляндии.

Денис Коротков

Справка:

"Шалтай-Болтай", представлявшийся также «Анонимным интернационалом», объявился в Сети в самом конце 2013 года. Начиная с 2014 года, в Интернете оказались доступны массивы электронной переписки, приписываемые вице-премьеру Дворковичу, топ-менеджменту ВТБ, членам кооператива «Сосны», функционерам «Молодой гвардии «Единой России», Игорю Стрелкову (Гиркину) http://www.fontanka.ru/2014/05/20/223/ , руководству “Агентства интернет-исследований” в Ольгино http://www.fontanka.ru/2014/05/29/170/ , Владиславу Суркову, пресс-секретарю премьера Наталье Тимаковой http://www.fontanka.ru/2015/01/22/046/ и самому Дмитрию Медведеву http://www.fontanka.ru/2014/08/14/074/ , бизнесмену Пригожину http://www.fontanka.ru/2014/06/09/162/ , главе «Ньюс-Медиа» Ашоту Габрелянову и другим интересным персонажам.

В ноябре 2016 года сотрудниками ФСБ был задержан считающийся одним из создателей “Анонимного Интернационала” Владимир Аникеев http://www.fontanka.ru/2017/02/01/134/ , а следом за ним - Константин Тепляков http://www.fontanka.ru/2017/02/02/039/ и Александр Филинов.

Последний оставшийся на свободе член “Анонимного Интернационала” Александр Глазастиков скрывается в Финляндии. http://www.fontanka.ru/2017/02/08/149/


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комментарии пользователей (1)
Chernousov
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