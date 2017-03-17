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16:07 17.03.2017
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ФСИН передала Украине 12 осужденных
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В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
15:34
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
15:29
Крыловскому научному центру обеспечили дополнительную мощность
15:25
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшились на 2,6%
15:20
Объявлены номинанты премии Курехина
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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
15:16
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
14:53
Александр Городницкий читает стихи к песне про Исаакий и Публичку
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Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России
14:18
Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени
14:11
Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы
14:07
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13:34
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13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
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12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
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12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
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12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
12:04
Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу
11:59
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11:03
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10:57
Госэконадзор пообещал дежурить у Волхонки круглосуточно
10:51
Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице
10:45
ЗакС разрешит Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда
10:39
СМИ сообщили о схеме вывода денег из РФ через китайские туры
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Недвижимость
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17.03.2017 15:16

"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года

Выручка петербургского застройщика ПАО «Группа ЛСР» по итогам 2016 года увеличилась на 13 процентов и составила 98,072 млрд рублей. Свои финансовые показатели компания опубликовала 17 марта.

Генеральный директор, председатель правления «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, комментируя итоги работы, уточнил, что компания установила абсолютный рекорд по выручке. По его словам, 80% выручки компании формируется за счет бизнеса, связанного с девелопментом недвижимости и строительством. "Основным фактором, оказавшим положительное влияние на рост финансовых показателей, является расширение масштабов деятельности «Группы ЛСР» в Москве", – добавил Молчанов.

Прибыль Группы по итогам минувшего года превысила 9 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность компании составляет 55,6 млрд рублей.

«Группа ЛСР» основана в 1993 году в Петербурге. Она объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий. Основной совладелец — Андрей Молчанов.

Справка:

Выручку "Группы ЛСР" в 2015 году оценили в 86,8 млрд рублей, что на 6 процентов меньше показателей 2014 года. Чистая прибыль тогда составила 10 млрд рублей. 2015 год в компании называли сложным из-за сокращения в тот период рынка ипотечного кредитования. По данным, которые приводила в отчете компания, непосредственно в Санкт-Петербурге в 2015 году "Группа ЛСР" заключила контрактов на продажу 385 тыс. кв. метров недвижимости, что оказалось ниже предыдущих показателей на 45 процентов.


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В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»

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16.03.2017 10:57

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»

5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
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Navis Development Group
17.03.2017 15:59
В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»
5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17
Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
ГК Эталон
15.03.2017 16:44
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
«Город мастеров»
15.03.2017 16:38
В жилом комплексе «Город мастеров» начинается новоселье
В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.
Жилой комплекс «Два ангела»
14.03.2017 17:49
«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
15 марта 2017 года группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Два ангела», строящемся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19
Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12
ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
«АРХпроект»
14.03.2017 11:42
Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.
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