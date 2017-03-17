"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года

Выручка петербургского застройщика ПАО «Группа ЛСР» по итогам 2016 года увеличилась на 13 процентов и составила 98,072 млрд рублей. Свои финансовые показатели компания опубликовала 17 марта.

Генеральный директор, председатель правления «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, комментируя итоги работы, уточнил, что компания установила абсолютный рекорд по выручке. По его словам, 80% выручки компании формируется за счет бизнеса, связанного с девелопментом недвижимости и строительством. "Основным фактором, оказавшим положительное влияние на рост финансовых показателей, является расширение масштабов деятельности «Группы ЛСР» в Москве", – добавил Молчанов.

Прибыль Группы по итогам минувшего года превысила 9 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность компании составляет 55,6 млрд рублей.

«Группа ЛСР» основана в 1993 году в Петербурге. Она объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий. Основной совладелец — Андрей Молчанов.