Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России, передает РИА Новости.

«Нет, таких сценариев каких-то писанных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет. Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков добавил, что обеспокоенность России касательно ситуации на востоке Украины «обусловлена тем, что трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы».

«Рассуждения в этом контексте не считаем возможными, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека», — заключил пресс-секретарь.