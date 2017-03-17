Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени

Президиум ВАК 17 марта рекомендовал лишить научной степени петербургского юриста, научным руководителем которого был беглый и бывший депутат Госдумы Денис Вороненков.

Как сообщил «Фонтанке» 17 марта сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» физик Андрей Заякин, президиум ВАК посчитал, что диссертация Павла Данилова «Защита прав, свобод и законных интересов личности при противодействии экстремизму» не соответствует степени кандидата юридических наук. Работа защищена в 2011 году в частном петербургском вузе «Юридический институт».

Именно «Диссернет», специализирующийся на борьбе с плагиатом в российской науке, подал заявление с просьбой лишить Данилова ученой степени.

Согласно выкладкам сетевых активистов, в диссертации наблюдаются некорректные заимствования из пяти источников. Самые массированные – из статьи правозащитницы Галины Кожевниковой «Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2008 году» и тезисов выступления центра «СОВА» на консультации ЕС – Россия по правам человека. Возможно, из-за этого в работу представителя власти вкрадываются явно оппозиционные высказывания, например Павел Данилов утверждает, что в России существует «судейско-прокурорская демагогия».

В настоящее время Павел Данилов работает прокурором Кировского района Петербурга.

Отметим, что в июне 2016-го диссертация Данилова уже становилась предметом обсуждений. Диссертационный совет при университете МВД имени Кикотя признал убедительными доказательства некорректных заимствований, но счел, что они не являются достаточными для постановки вопроса о лишении Данилова ученой степени кандидата юридических наук, так как она присуждена в полном соответствии с требованиями «Положения о присуждении ученых степеней». Однако это решение подверглось пересмотру после того, как Вороненков с женой Марией Максаковой уехал на Украину.