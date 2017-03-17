Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы

Владимир Путин 17 марта в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждалось социально-экономическое положение в области, в частности ситуация в промышленности и сельском хозяйстве, сферах образования и медицины, а также вопросы развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, президент сообщил о своём решении назначить Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре текущего года", – говорится в сообщении Кремля.