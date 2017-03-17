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16:07 17.03.2017
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16:00
Автомобили в Петербурге стали мишенями для фрагментов зданий
15:53
ФСИН передала Украине 12 осужденных
15:47
В Петербурге из-за нехватки денег ГИБДД прекращает выдачу автономеров Крыма
15:34
Стрелку из Иматры предъявлены обвинения в тройном убийстве
15:29
Крыловскому научному центру обеспечили дополнительную мощность
15:25
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшились на 2,6%
15:20
Объявлены номинанты премии Курехина
15:18
Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками
15:16
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
14:53
Александр Городницкий читает стихи к песне про Исаакий и Публичку
14:23
Песков: Нет сценариев о включении ДНР и ЛНР в состав России
14:18
Петербургский ученик беглого депутата Вороненкова рекомендован к лишению научной степени
14:11
Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы
14:07
Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве
14:03
Депутаты ЗакСа просят главу петербургского ГСУ СК проверить законность передачи Исаакия
13:59
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
13:56
К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
13:50
Писарева - улица разбитых «Солярисов»
13:46
Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем
13:42
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
13:34
Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования
13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции
12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля
12:39
Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова
12:38
В «Полутора комнатах» Бродского запускают лекторий
12:31
В Финляндии ищут мистическую фирму Дурова
12:25
В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС
12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
12:04
Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу
11:59
"Яндекс" узнал, что снится петербуржцам
11:54
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Миллер: Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург
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11:22
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11:18
Оргкомитет ЧМ-2018: Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался
11:07
"Квадрат.ру": Смольный дал разрешение на строительство завода в Невском районе
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Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
11:03
Главный синоптик Петербурга: На выходные готовьте зонтики
10:57
Госэконадзор пообещал дежурить у Волхонки круглосуточно
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Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице
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17.03.2017 14:11

Путин разрешил губернатору Саратовской области пойти на перевыборы

Владимир Путин 17 марта в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждалось социально-экономическое положение в области, в частности ситуация в промышленности и сельском хозяйстве, сферах образования и медицины, а также вопросы развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, президент сообщил о своём решении назначить Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре текущего года", – говорится в сообщении Кремля.


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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
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02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
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