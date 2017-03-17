Депутаты ЗакСа просят главу петербургского ГСУ СК проверить законность передачи Исаакия

Депутаты фракции "Партия Роста" петербургского ЗакСа обратились к главе регионального СК Александру Клаусу с просьбой проверить действия городских чиновников при передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом они сообщили "Фонтанке" 17 марта.

"К депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга поступает многочисленная информация о фактах превышения должностных полномочий и самоуправстве отдельных должностных лиц в условиях отсутствия законных решений о передаче государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (далее – музей) Русской православной церкви",- говорится в документе.

Как отмечают авторы, в ходе рассмотрения в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга иска физических лиц стало известно, что никаких решений, касающихся передачи музея, администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры Российской Федерации принято не было.

"Вместе с тем в фактах разработки плана мероприятий по передаче музейных предметов ГМП «Исаакиевский собор», а также устных указаниях директору музея и установлении сроков вывоза музейных предметов в отсутствие решения, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, равно как и в фактах публичного информирования со стороны должностных лиц о том, что подобное решение принято, могут усматриваться деяния, подпадающие под статью 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», а также под статью 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство»", – констатируют депутаты.

Также они обращают внимание на инициативу объединить РНБ и РГБ.

"В ответ на наш депутатский запрос от 31.02.2017 №17/06-284 первый заместитель министра культуры В. В. Аристархов информирует (см. приложение) о том, что подобная инициатива только поступила на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации, и вопрос изучается. Следовательно, никаких решений не принято. Вместе с тем в РНБ уже проводятся и намечаются мероприятия для исполнения еще не принятого законным образом решения", – обращают внимание в ЗакСе.

В связи с вышеизложенным Максим Резник, Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева попросили провести расследование поступающей информации, выявить должностных лиц, причастных к вышеуказанным деяниям, и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, что 30 декабря 2016 года в КИО издали постановление о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ, 10 января губернатор сообщил журналистам, что "решение принято". Тем не менее у правительства Петербурга до сих пор отсутствует заявка от РПЦ, в связи с чем город не может начать передачу. Но в Смольном проводят совещания о подготовке перевоза музейных предметов на другую площадку.