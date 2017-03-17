Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве

Литовские власти предоставили политическое убежище петербургскому бизнесмену Денису Жилкину, уехавшему из России после возбуждения уголовного дела. Следствие не сможет рассчитывать на экстрадицию.

Как стало известно “Фонтанке”, 17 марта Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу получило уведомление Интерпола о том, что установлено местонахождение 39-летнего Дениса Жилкина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по особо крупному мошенничеству. Предприниматель был найден в Литве, местные правоохранительные органы установили его адрес в Вильнюсе.

Однако выдача Жилкина России невозможна, о чем Интерпол уведомил полицейское следствие. По данным “Фонтанки”, Литва предоставила бизнесмену политическое убежище как беженцу. В настоящее время ему выдан вид на жительство.

Адвокат предпринимателя Александр Зимин подтвердил “Фонтанке”, что решение о предоставлении убежища принято 20 января 2017 года.

“Уголовное дело в отношении Жилкина возбуждено по заявлению строительной компании “Дальпитерстрой”, – уточнил защитник. – В настоящее время оно приостановлено в связи с розыском лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. В связи с тем, что эстрадиция невозможна, дело будет возобновлено, расследовано и, вероятно, передано в суд”.

Вину Денис Жилкин не признает.