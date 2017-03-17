Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов

Количество долларовых миллионеров в России выросло за прошлый год на 10 процентов.. Всего их в нашей стране 132 тысячи человек.

Для сравнения, в целом в мире их число увеличилось за этот же период на три процента, а в Европе сократилось на четыре процента. Таковы данные мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС, пишет Российская газета. 132 тысячи человек – это 0,1 процента от численности россиян в возрасте старше 15 лет. При этом число людей, состояние которых превысило миллиард долларов, стало больше на 11 процентов. Всего их 83 человека.

Если говорить о материальном положении россиян в целом, можно констатировать: за январь реальные денежные доходы жителей страны увеличились на 8,1 процента по сравнению с январем 2015 года. Реальная зарплата стала больше на 3,1 процента. Хотя если сравнивать с более ранними периодами, окажется, что доходы россиян еще не оправились после кризиса. По итогам прошлого года реальные располагаемые денежные доходы людей составили 90,5 процента от уровня 2013 года, а реальная начисленная зарплата – 92,7 процента.