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17.03.2017 14:13
17 Комментариев

Как санкции Украины повлияют на российские банки

Украина ввела санкции против «дочек» российских банков. Глава ВТБ Андрей Костин рассматривает их как сигнал к уходу из страны. Покинуть Украину готовы все, кроме Альфа-банка, который кажется себе европейским. В российском Центробанке провели моделирование «самого отрицательного сценария».
Как санкции Украины повлияют на российские банки
фото с сайта vk.com

Санкции Украины против «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа свидетельствуют о начале конца их деятельности в этой стране. Все эти дочерние структуры российских банков без исключения работают в убыток начиная с 2014 года, и найти покупателей не могут. Единственный, кто не собирается уходить с украинского рынка, это Альфа-банк, который, наоборот, наращивает свое присутствие. Формально он не принадлежит российской «Альфе», но по факту так же контролируется Михаилом Фридманом.

Президент Украины Петр Порошенко 15 марта подписал указ о введении на один год санкций в отношении местных кредитных организаций с российским капиталом, среди которых Сбербанк, ВиЭс банк (принадлежит Сбербанку), ВТБ банк, БМ банк (бывшая «дочка» Банка Москвы, сейчас принадлежит ВТБ) и Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу). 

Санкции, написанные сотрудниками Национального банка Украины (аналог Центробанка России), направлены на «предотвращение вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».

Как следует из сообщения НБУ, банкам запрещено совершать любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур в России. В частности, запрещено предоставлять кредиты, депозиты, приобретать ценные бумаги, размещать средства на корреспондентских счетах, выплачивать дивиденды, проценты, возвращать кредиты, депозиты, деньги с корсчетов, заниматься распределением прибыли.

«Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, и делают невозможным вывода капиталов из Украины. Благодаря их внедрению украинские банки с государственным российским капиталом не смогут каким-либо образом выводить за пределы страны средства на материнские компании из Российской Федерации», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.

Санкции введены вслед за определенными событиями. Чуть более недели назад, 7 марта, Сбербанк России объявил о начале обслуживания в нашей стране клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка на Украине должно прекратить работу, а НБУ следует ввести против него санкции.

В понедельник, 13 марта, активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Азов» и «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками головной офис Сбербанка в Киеве и залили монтажной пеной часть городских банкоматов. В результате банку пришлось ограничить выдачу наличных и написать открытое письмо Петру Порошенко, в котором банк просит предотвратить «сознательный подрыв деятельности банка, нарушение конституционных прав и личной свободы украинских граждан, которые являются клиентами и сотрудниками банка» (в банке работает около 2 тыс. украинцев).

На следующий день, 14 марта, неизвестные лица из числа митингующих забросали камнями офис украинского Альфа-банка на улице Крещатик в Киеве. Гендиректор банка Иван Свитек (чех по национальности) заявил через сайт кредитной организации, что не понимает мотивов вандалов, и отметил, что все это имеет «крайне негативное влияние на инвестиционный климат в стране». Альфа-банк не попал под санкции НБУ, поскольку формально не принадлежит российскому Альфа-банку, а лишь входит вместе с ним в одну и ту же банковскую группу — ABH Holdings (Люксембург). Хотя одним из собственников этой группы является российский бизнесмен Михаил Фридман, гражданин России и Израиля, и другие граждане России.

Следует отметить, что дела у украинских банков с российским капиталом и без санкций шли не очень хорошо. 

Убыток Сбербанка в 2015 году вырос с 408 млн до 6,3 млрд гривен (с 880 млн до 13,6 млрд рублей). По итогу 9 месяцев 2016 года убыток составил почти 3 млрд (почти 6,5 млрд рублей). 

Убыток ВТБ банка в 2014 году составил 16,7 млрд гривен, в 2015-м — 4,5 млрд, за 9 месяцев 2016 — 5,6 млрд (36 млрд, 9,7 млрд и 12 млрд рублей соответственно).

Убыток Альфа-банка в 2016 году вырос в 1,5 раза, до 4,1 млрд гривен (8,9 млрд рублей). 

Убыток Проминвестбанка за 9 месяцев 2016 года составил 4 млрд гривен (8,6 млрд рублей), в 2015 году — 20,3 млрд гривен (43,8 млрд рублей).

Как сообщили «Фонтанке» в украинском Сбербанке, запрет вывода капитала в пользу материнской структуры не связан с коммерческой деятельностью банка, а «диктуется другими обстоятельствами» (какими именно, банк не уточнил). 

«Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 млрд грн, что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 млрд грн и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», — сообщили в банке.

Пресс-служба российского Сбербанка сообщила «Фонтанке», что в банке «разочарованы решением украинских властей о введении санкций».

«Считаем это решение дискриминационным, политически мотивированным и не вызванным какими-либо действиями нашего дочернего банка, нарушающими законы Украины. 

Введение санкций на фоне физического блокирования центрального офиса и ряда отделений банка представителями радикальных организаций, а также непрекращающихся актов вандализма в отношении имущества банка при полном попустительстве органов правопорядка, которые уже привели к введению лимитов на клиентские операции, является подтверждением нежелательности для нынешних властей присутствия инвестиций Сбербанка в стране», — сообщили в банке.

В украинском ВТБ банке и в российском банке ВТБ на запрос «Фонтанки» не ответили. На сайтах организаций информации о санкциях нет. 

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российским банкам на Украине становится все тяжелее работать, и похоже, местные власти подталкивают их к уходу. «Этого, видимо, и хотят украинские власти, но думаю, что это их решение неправильное», — цитирует его агентство ТАСС.

Санкции негативно скажутся на стоимости украинских «дочек» российских банков, считает Костин. Еще осенью 2016 года Андрей Костин заявлял, что группа намерена продать украинский ВТБ и закрыть БМ банк. «Мы не видим там слишком больших возможностей — как экономических, так и политических… Мы большие усилия предпринимаем для того, чтобы максимально сегодня взыскать все средства, которые мы выдали, и минимизировать возможные убытки. Сегодня продажа без дополнительных убытков невозможна», — говорил он об украинском ВТБ.

Весной прошлого года появилась информация о возможном уходе из Украины структур Сбербанка (украинский Сбер и ВиЭс банк) и Внешэкономбанка (Проминвестбанк). Информацию о планах Сбербанка распространяла газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники, официально она не подтверждена. Как писало издание, Сбербанк даже вел переговоры (по данным украинского журнала Forbes, с совладельцем УкрСиббанка Александром Ярославским), но они не увенчались успехом.

Альфа-банк покидать Украину, по всей видимости, не собирается. Осенью 2016 года его владелец — ABH Holdings — купил у итальянской UniCredit Group 100% Укрсоцбанка (он будет объединен с Альфа-банком). Взамен UniCredit Group получила долю в ABH Holdings в размере 9,9%. Таким образом, украинский Альфа-банк, наоборот, расширяет свое присутствие в этой стране.

В Центробанке России считают, что стабильность российских банков не пострадает даже при самом отрицательном прогнозе развития событий на Украине. Как сообщает пресс-служба ЦБ, работники Банка России совместно с менеджерами российских банков проводят работу по моделированию «отрицательного сценария». Но по полученным подсчетам, даже самый плохой сценарий не окажет значительного влияния на кредитные организации в России.

В случае ухода с Украины, российским банкам, видимо, придется продавать кому-то своих дочек.

Как пояснил владелец одного из петербургских банков, при продаже кредитной организации оценивается состав активов (кредиты, здания, земля, оборудование), пассивов (привлеченные средства, депозиты населения и организаций), потому что именно они формируют доходы и расходы банка. Если банк убыточен, это значит, что покупатель просто заплатит меньше денег, но продавец ничего платить покупателю не будет. Убытки могут быть связаны с ростом резервов, возникших из-за падения платежеспособности клиентов. Часть кредитов может быть списана как безнадежные, а резервы возвращены, соответственно, и убыток сократится. Кроме того, известны случаи, когда один банк продает другому лишь «хорошую» часть своего кредитного портфеля, по которым исправно вносятся платежи (по этой схеме Связной банк продавал кредитные карты банку «Тинькофф»). 

Помимо этого, если российский банк является акционером банка за границей, то после продажи он имеет право вернуть те деньги, которые в него вложил, продолжает собеседник. В договоре обычно проговаривается объем этих денег и график их вывода, или отказ от вывода, если стороны решили их не выводить. С учетом санкций этот вывод может быть затруднен, хотя, строго говоря, это не деньги вкладчиков или других клиентов, а именно капитал самого банка, поэтому препятствовать возвращению этих денег было бы неправильно, считает он.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (17)
Циник
17 марта 2017 г. 16:00
А что там делают РФские банки?
Acura
17 марта 2017 г. 15:57
Мне интересно — на каком основании наши му...ки-руководители этих банков все эти 3 года туда ещё и деньги вкачивали в докапитализацию этих банков. Ёжику было понятно, что деньги оттуда надо было выводить с самого начала. Или будет очередная афера с продажей этих дочек за 3 копейки.
Bobanya
17 марта 2017 г. 15:37
когда смотрю на то, как веселые парубки ставят бетонные блоки в витринах банков, у меня на ум приходит только одна, но шикарная фраза Сергея Лаврова: "Дебилы, б...!!!"
Адвокат666
17 марта 2017 г. 15:33
zoera: Так теперь будем содержать Лугандон за счет бюджета РФ, как содержим банановые Абхазию, Ю. Осетию, ПМР, отчасти Сирию и т.п. Боливар не выдержит скоро.....
S&P 500
17 марта 2017 г. 15:19
Странно, что до 15.03.2017 российские банки были не под санкциями в Украине. Напомню, что между странами идет фактическая война, пусть и не объявленная... Так бы и работали, если бы не активность местных "активистов" )) "российским банкам на Украине становится все тяжелее работать" — а, типа, им должно все легче становиться работать?... ВладимВладимыч наш, кстати, не собирается в Киев с официальным дружеским визитом? :) местные активисты его давно ждут с распростертыми объятиями
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